Attrice e produttrice cinematografica, Edwige Fenech rappresenta appieno il cinema sexy degli anni settanta, essendo uno dei suoi simboli più rappresentativi. L’attrice ha infatti recitato in numerosi film della commedia italiana – da La professoressa di scienze naturali a La dottoressa del distretto militare passando per L’insegnante, La poliziotta fa carriera e La soldatessa alla visita militare – guadagnando grande notorietà e popolarità.

Oggi vive in Portogallo a Lisbona, ma dopo tanti anni non dimentica il paese che le ha dato il successo. “Rifarei quei film perché grazie a loro sono diventata famosa e ancora oggi sono qui”, spiega Ediwge in una interessante intervista a La Stampa riportata dal Corriere della Sera.

La settantaseienne non rinnega il suo passato nella commedia italiana, anche se di alcuni film cambierebbe almeno il titolo. Non ha dubbi nel definire come il peggiore ‘Quel gran pezzo dell’Ubalda tutta nuda tutta calda’, ma probabilmente ne avrebbe anche altri da menzionare. Edwige Fenech, tuttavia, preferisce concentrarsi sugli aspetti positivi della sua lunga carriera.

L’attrice, produttrice e artista francese (ma naturalizzata italiana), protagonista delle commedie sexy all’italiana, ripensa agli anni settanta come agli anni d’oro. In quel periodo, infatti, oltre ad essere sulla cresta dell’onda come attrice diventò mamma per la prima volta. “Diciamo che, tra alti e bassi, in quel periodo, sono partita come un razzo”.

Da ormai dieci anni, Edwige Fenech è lontana dalle luci dei riflettori ma non dal mondo dello spettacolo, che continua a seguire con attenzione. Il fatto di non avere profili social, oltretutto, la aiuta a vivere serenamente, proprio come desiderava quando decise di trasferirsi in Portogallo. “Qui si vive tranquilli ed io mi sento come se, nella mia vita, non ci fosse stato un prima, come se non avessi fatto nulla”, ha raccontato.

