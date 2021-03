Edwige Fenech, figlio Edwin è di Fabio Testi?/ Dal flirt alla presunta paternità…

Ancora oggi è un mistero la paternità di Edwin e forse resterà tale fino a quando uno dei protagonisti non deciderà di rendere nota la verità, cosa che farebbe gola a tutti i settimanali di gossip e ai contenitori televisivi di ogni rete. Ma cosa lega il figlio di Edwige Fenech a Fabio Testi? Le loro storie si sono sovrapposte, almeno per un po’, visto che la stampa all’epoca attribuì proprio all’attore la paternità di Edwin e tutto perché l’attrice, all’epoca all’inizio della sua sfavillante carriera, aveva avuto un flirt proprio con lui. La paternità è stata molte volte confermata dalla diretta interessata che, allo stesso tempo, l’ha più volte smentita, e allora dove sta la verità? Al momento non si conosce ancora anche se Fabio Testi all’epoca smentì la possibilità e anche la notizia che fosse proprio lui il padre del bambino avuto dalla Fenech.

Lisa Agnelli, fidanzata Fabio Testi/ "Stiamo bene, gli anni non contano nulla"

Edwige Fenech, figlio Edwin è di Fabio Testi?

Edwige Fenech diede alla luce il suo Edwin proprio nel 1971 ed era proprio all’inizio degli anni ’70 che lei ha intessuto una relazione con Fabio Testi, un legame che alcuni hanno definito intenso e lungo visto che, tra alti e bassi, è durato circa tre anni e mezzo. Dopo il gossip sulla presunta paternità sembra che l’attrice abbia poi deciso di crescere suo figlio da sola e dargli il suo cognome. Sulla questione è poi calato il sipario ma qualcosa in più potrebbe venire a galla proprio oggi quando l’attore sarà ospite di Oggi è un altro giorno per raccontarsi un po’ tra situazioni di vita personale e carriera.

LEGGI ANCHE:

Fabio Testi Vs Antonella Elia/ "Opinionista al GF VIP? È protetta da Signorini!"Grande Fratello Vip 2020, momenti top/ Fernanda e Luca Zocchi, Pago e la sorella, Paolo Ciavarro e la Giorgi

© RIPRODUZIONE RISERVATA