Edwige Fenech ha un compagno? L'attrice, simbolo della commedia sexy all'italiana, si gode l'amore del figlio e dei nipoti. E l'amore...

La splendida Edwige Fenech ha avuto nel corso della sua vita numerosi amori, storie più o meno importanti che l’hanno accompagnata nelle varie fasi della sua esistenza. l’attrice, che oggi ha più di 75 anni, ha vissuto storie importanti con personaggi di spicco, come Luca Cordero di Montezemolo. Oggi Edwige Fenech ha un compagno? L’attrice è simbolo della commedia sexy all’italiana si gode ora l’amore del figlio Edwin e dei nipoti, senza necessità di iniziare una nuova storia sentimentale. A confessarlo è stata proprio lei stessa a Domenica In: “Compagno? Non ci penso proprio” ha affermato l’attrice.

Edwige Fenech ha rivelato di non avere nessun uomo nella sua vita e allo stesso tempo di non avere neppure intenzione di trovare un nuovo amore. Dopo aver vissuto, infatti, una vita sentimentale molto ricca, con diverse relazioni importanti durante anche molto a lungo, l’attrice si gode l’amore del figlio e dei nipoti, senza la necessità di avere qualcuno al proprio fianco dal punto di vista sentimentale canonico.

“Nuovo compagno? Al momento non ci penso proprio – ha confessato l’attrice simbolo della commedia sexy all’italiana -. Vivo con mia madre e i miei nipoti a Lisbona, li posso camminare tranquillamente e nessuno mi chiede autografi o reca disturbo. Sto bene così” ha raccontato ancora. Dunque, nessun nuovo compagno nella vita di Edwige Fenech che dopo aver vissuto amori importanti e storie che l’hanno resa molto felice, pensa ora a godersi semplicemente la serenità a lungo sognata.