LUCA CORDERO DI MONTEZEMOLO, EX DI EDWIGE FENECH/ “18 anni d’amore, ora siamo amici”

Edwige Fenech, ospite della sua storica amica Mara Venier a Domenica In per presentare il suo nuovo film dal titolo “La quattordicesima domenica del tempo ordinario” con il regista Pupi Avati e l’attore Lodo Guenzi, ha parlato anche delle sue storie d’amore. La più importante è sicuramente stata quella con Luca Cordero di Montezemolo. “Siamo stati compagni per 18 anni, poi siamo rimasti amici. Vuol dire che era una storia vera. È stato un periodo bellissimo della mia vita”, ha raccontato. (agg. di Chiara Ferrara)

TUTTI GLI AMORI DI EDWIGE FENECH, ECCO CHI SONO

Chi sono tutti gli ex e gli amori della vita di Edwige Fenech? Questo pomeriggio va in onda la trentaquattresima puntata della stagione di “Domenica In” e nel sempre ricco cast di ospiti del salotto televisivo di Mara Venier ci sarà anche la 74enne attrice e conduttrice nata in Algeria e che sarà accompagnata da Lodo Guenzi e Pupi Avati, rispettivamente suo collega sul set e regista di “La quattordicesima domenica del tempo ordinario”, ultimo film del maestro bolognese e nelle sale da pochi giorni. E la presenza in studio di uno dei volti simbolo della storia della commedia sexy all’italiana e di tante altre pellicole ci porta ad accendere i riflettori sulla sua vita sentimentale e su quelle che sono state le più importanti love story.

Nella vita di Edwige Fenech sono stati essenzialmente due le storie d’amore davvero importanti, anche se va ricordato come dell’unico figlio dell’attrice, Edwin (nato nel 1971 e di cui parliamo quest’oggi in un pezzo a parte), non si sappia chi sia esattamente il padre: per diverso tempo la stampa rosa e i magazine di gossip avevano avanzato diverse ipotesi e tirato in ballo anche nomi noti dello showbiz nostrano, senza che però la mamma risolvesse mai l’arcano svelando l’identità dell’uomo, o quantomeno in pubblico. Ad ogni modo quando si parla della Fenech immediatamente il pensiero va a Luciano Martino e poi a Luca Cordero di Montezemolo: sono stati loro i due amori più importanti (e più longevi, stando alla durata delle relazioni) per la 74enne diva. Il compianto Martino, regista, sceneggiatore e produttore originario di Napoli, è venuto a mancare nel 2013 all’età di ottant’anni ed è un nome noto agli appassionati dei cosiddetti film di genere nel ventennio d’oro tra il 1960 e il 1980.

FENECH, LE STORIE CON LUCIANO MARTINO E LUCA CORDERO DI MONTEZEMOLO

La storia d’amore tra Edwige Fenech e Luciano Martino, fratello dell’altro regista Sergio, durò quasi undici anni e i due non fecero coppia fissa solo nella vita ma anche nel mondo del cinema: sarà proprio il produttore partenopeo a dare un grande impulso a quel florido filone della commedia sexy (basti pensare che in carriera ha prodotto, tra gli altri, Giovannona coscialunga disonorata con onore”, “Quel gran pezzo dell’Ubalda tutta nuda e tutta calda”, e “Occhio, malocchio prezzemolo e finocchio”), nel nostro Paese assieme all’attrice nata ad Annaba. “Io e Luciano ci siamo voluti tanto bene, è stata una vita di rispetto che se n’è andata oggi” aveva detto all’indomani della sua morte, raccontando di quanto siano stati uniti nel corso della loro storia e di come Martino sia stato una parte importante della sua vita. L’altro legame storico della Fenech è quello con Luca Cordero di Montezemolo: quasi diciotto anni assieme all’oggi 75enne imprenditore e dirigente d’azienda bolognese, già presidente della Ferrari.

Sposato con Sandra Monteleoni (matrimonio poi annullato dalla Sacra Rota), Cordero di Montezemolo ha avuto una lunghissima liaison con la Fenech pur senza avere da lei figli come invece accaduto nel corso di altre sue relazioni. Un amore ovviamente di continuo sotto la lente d’ingrandimento del gossip e che ha visto entrambi oggetto di molte critiche, soprattutto nei confronti dell’attrice che veniva vista dai maligni come una sorta di raccomandata per via della sua vicinanza all’imprenditore felsineo. Anche se non si parla certo di cinquant’anni fa ma di un’Italia meno provinciale e bigotta, all’epoca c’era chi non vedeva di buon occhio l’amore tra un manager importante e in vista e un’attrice di B-movie e commedie osé. Malelingue a cui il diretto interessato non ha mai dato importanza: “Lei è stata una donna molto importante della mia vita, è una bellissima persona” ha detto a proposito della donna conosciuta negli Anni Ottanta.











