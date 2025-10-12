La vita sentimentale di Edwige Fenech non decolla, ma la celebre attrice si dice serena e soddisfatta lo stesso: "Non penso ad un nuovo compagno..."

Edwige Fenech, single o fidanzata? La regina sexy della commedia Italia chiude le porte all’amore

Di avere un nuovo compagno, all’età di settantasei anni, Edwige Fenech non sembra pensarci minimamente. La celebre attrice, icona sexy della commedia italiana anni settanta, ha trovato la sua serenità da sola, a Lisbona, dove ormai vive da qualche anno. Attualmente nessun compagno sembra essere entrato nella sua vita. Edwige Fenech dichiara di essere single e di non avvertire alcuna necessità di cambiare il suo status sentimentale.

“Io con un nuovo compagno? Non ci penso proprio”, aveva sottolineato convinta in una intervista rilasciata a Domenica In, nel salotto di Mara Venier. Oggi nella testa di Edwige Fenech c’è spazio solo per i suoi amati nipoti e per il figlio Edwin, nato nel 1971. Per quanto riguarda l’amore, la sua storia più importante resta quella quasi ventennale al fianco di Luca Cordero di Montezemolo.

Edwige Fenech ha chiuso con l’amore ma non dimenticato l’ex compagno Luca Cordero di Montezemolo

L’ex compagno, parlando della sua storia d’amore con Edwige Fenech proprio con Maria Venier, dichiarò di essere ancora molto legato all’attrice nonostante la fine della loro relazione. “Le voglio bene. È una bella donna, per bene, con dei valori, oggi è una bellissima nonna di due nipotini. Le vorrò sempre molto bene”, le parole al miele di Luca Cordero di Montezemolo.

Dello stesso tenore il ricordo di Edwige Fenech che oggi guarda con grande tenerezza al suo passato sentimentale e amoroso. “Con Luca fu un periodo davvero bellissimo”, le parole della mitica attrice sulla lunga relazione vissuta con l’uomo d’affari. Oggi, domenica 12 ottobre, sarà la volta buona di riprendere il tema nell’ospitata a Da noi a ruota libera, dove la domanda sulle questioni di cuore è attesa puntuale.

