Edwige Fenech, storia d’amore con Luca Cordero di Montezemolo/ Insieme per 17 anni…

Edwige Fenech, 17 anni con Luca Cordero di Montezemolo

L’imprenditore Luca Cordero di Montezemolo ha condiviso per gran parte la sua vita con Edwige Fenech, attrice della commedia sexy all’italiana. Un’accoppiata che secondo molti era piuttosto bizzarra e che dunque ha attirato critiche e pettegolezzi, ma che allo stesso tempo non ha impedito ai due di andare avanti con la voglia di conoscersi e condividere un percorso insieme. Il loro è stato un amore lungo e saldo, durato quasi diciassette anni.

La relazione cominciò negli anni ’80, quando il manager aveva circa 40 anni e lei qualcuno in meno. Impossibile, per Luca Cordero di Montezemolo, non ricordarla con amore e grande affetto. Tra i due, infatti, il legame è stato particolarmente intenso e saldo, tanto che li ha portati a condividere una larga parte di vita insieme. Qualche tempo fa a “Vieni da me” di Caterina Balivo l’uomo aveva raccontato: “Diciassette anni della mia vita, mi commuovo se ci ripenso perché è stata una donna molto importante della mia vita ed è una bellissima persona. La conobbi quando aveva 38-39 anni”.

Luca Cordero di Montezemolo: “Edwige Fenech? Non aveva successo per merito mio”

Nel corso della loro relazione, Edwige Fenech arrivò a condurre il programma Domenica in. Secondo molti, il motivo di tale successo professionale era da ricercare nella relazione con Luca Cordero di Montezemolo. Niente di più lontano dalla realtà, come ha voluto sottolineare lui in più di un’occasione: “Quando conduceva Domenica in entrava nella casa di tutti. Ricordo i maligni: Ah, è lì perché è la compagna di Montezemolo. E intanto tentavano di screditare me perché doveva per forza essere poco serio un manager che stava con un’attrice”.

Prima di cominciare la storia con Edwige Fenech, l’imprenditore aveva sposato nel 1975 la regista Sandra Monteleoni, dalla quale ha avuto un figlio, Matteo. Le nozze vennero poi annullate dalla Sacra Rota. Il manager cominciò poi una storia con la giornalista Barbara Parodi Delfino, con la quale ebbe invece la figlia Clementina. Dopo la lunghissima relazione con la Fenech, nel 2000 Montezemolo ha sposato Ludovica Andreoni: insieme hanno avuto tre figli. La coppia si è separata nel 2018.











