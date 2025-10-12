Edwige Fenech, chi sono gli ex compagni dell'attrice: dalla storia con Luciano Martino al lungo amore con Luca Cordero di Montezemolo

Sono stati tanti gli uomini nella vita di Edwige Fenech, che hanno perso la testa per la splendida attrice, sex symbol del cinema. Per undici anni, Edwige è stata legata al regista e produttore Luciano Martino, con il quale ha vissuto un amore in gioventù. Dopo la fine di quella relazione, si è legata a Luca Cordero di Montezemolo: con lui ha vissuto una lunga storia d’amore, durata ben 18 anni. Una storia che ancora oggi Edwige ricorda come “un periodo bellissimo”: i due, infatti, hanno condiviso una parte di vita importantissima e nonostante poi l’amore si sia trasformato in affetto, non è svanito il bene che provavano l’uno per l’altra.

In una vecchia intervista del passato, Edwige Fenech aveva parlato del suo ex compagno come “un grande uomo”, spiegando di ammirarlo in maniera particolare, ancora dopo la fine della loro storia. Per lo stesso Luca Cordero di Montezemolo, la loro relazione resta un ricordo impresso nella mente.

Tra i grandi amori di Edwige Fenech, il primo e più importante è senza dubbio Luca Cordero di Montezemolo, con il quale ha vissuto una storia di 18 anni. Parlando della sua ex compagna, l’imprenditore in una vecchia intervista ha rivelato: “Edwige è una bella donna, ma non esteticamente, è bella dentro, una donna perbene, buona, con dei valori”, parlandone ancora come una donna alla quale vuole e vorrà sempre bene. Un legame particolare, dunque, che sopravvive alla rottura.

Tra gli amori di Edwige, ancora, anche Fabio Testi, attore molto in voga negli anni settanta e ottanta. Edwige, che ha un figlio di nome Edwin, in passato aveva attribuito la paternità del ragazzo proprio a Testi, per poi smentire che fosse lui il padre del figlio: una storia che all’epoca fece molto scalpore.