Edwige Fenech e il legame indissolubile col figlio Edwin: “L’ho cresciuto da sola…”

Forse non tutti sanno che la celebre attrice Edwige Fenech ha avuto un figlio di nome Edwin nel 1971, il cui padre non è mai stato rivelato al pubblico. “Ero incinta, volevo quel bambino, ma rispetto il pensiero del prossimo e non avrei mai obbligato suo padre a fare il padre”, ha raccontato la regina della commedia sexy in una delle innumerevoli interviste che ha rilasciato sull’argomento. Di sicuro, Edwige Fenech ha cresciuto suo figlio unicamente con le sue forze e con l’aiuto dei suoi genitori.

L’attrice non si è mai sottratta alle sue responsabilità e si è fatta in quattro per assolvere al meglio il suo compito di madre. In una intervista del passato, rilasciata al settimanale Eva Express, Edwige Fenech si era lasciata scappare che il figlio fosse dell’attore Fabio Testi con cui l’attrice ha avuto una storia durata tre anni. Il rumor non solo non è mai stato confermato, ma successivamente anche smentito.

Edwige Fenech, da mamma presente a nonna felice

Malgrado le difficoltà, Edwige Fenech è stata una mamma adorabile e doppiamente presente nei confronti di suo figlio Edwin. Al bambino non è mai mancato nulla, d’altra parte l’attrice era lanciatissima in quel periodo d’oro e i suoi genitori erano due nonni amorevoli. Oggi è proprio l’attrice ad essere diventata nonna, poiché Edwin è felicemente sposato e papà di una figlia di dodici anni.

Edwige Fenech è felicissima e non potrebbe chiedere di meglio. A quanto pare non pensa ad un nuovo compagno, ma solo a godersi suo figlio, sua nipote ed in generale tutta la famiglia a cui è profondamente legata. Chissà che oggi, domenica 12 ottobre, Edwige non racconti qualche altro curioso dettaglio del suo passato nell’ospitata da Francesca Fialdini a Da noi a ruota libera.

