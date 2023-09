EDWIN, CHI È IL FIGLIO DI EDWIGE FENECH/ “Non mi ha mai chiesto chi è il padre”

Edwige Fenech aveva 22 anni quando è diventata mamma di Edwin, che ha cresciuto da sola. “Mio padre è stato un papà anche per mio figlio. Mia madre era una seconda mamma”, racconta l’attrice a Verissimo. Sicuramente al figlio è mancata la figura del padre: “Ma è stato comunque circondato da amore. Non ha mai cercato il padre”.

Per lei però è stato difficile crescere il figlio da sola: “All’epoca c’erano ragazze madri, ma ora ce ne sono di più, perché la donna è molto indipendente. Io lo sono sempre stata, sono sempre stata libera di fare quel che mi dice il cuore. In quel caso il cuore mi diceva di portare avanti la gravidanza e di crescerlo. Ho mantenuto la mia parola, ho fatto tutto quello che dovevo fare per far diventare Edwin un uomo, indipendente”. Edwige Fenech è molto fiera del figlio: “Mi dà soddisfazioni e mi ha regalato due nipoti straordinari”. Anche loro vivono in Portogallo, quindi non si sono separati. (agg. di Silvana Palazzo)

Edwin: l’unico figlio di Edwige Fenech

Edwige Fenech, attrice francese naturalizzata italiana, ha avuto molto successo nel panorama cinematografico italiano degli anni ‘60,’70,’80 ed è stata a lungo amata da molti uomini del mondo dello spettacolo e da molti fan, ma nel suo cuore c’è sempre stato spazio per un solo uomo: suo figlio Edwin Fenech.

Edwin Fenech, classe 1971, oggi è un uomo ricco e di successo, lavora come general manager per la Ferrari e ha gestito le filiali della casa automobilistica di Asia, Pacifico e Stati Uniti d’America. Edwin, appassionato d’arte e cinema ha anche fondato insieme a sua madre la società di produzione televisiva “Immagine e cinema”. Oltre ad essere un grande lavoratore, Edwin è anche un grande marito e padre. Negli anni il figlio della nota attrice ha scelto di tenersi ben lontano dai riflettori, soprattutto dopo gli “scandali mediatici” che lo hanno visto protagonista quando era molto piccolo e ha deciso di incentrare la sua vita sulla sua famiglia; dopo aver sposato una donna di nome Camille, Edwin è diventato padre di Asia (che oggi ha 11 anni) e del piccolo Gabriel (4 anni) e mantiene un bel rapporto con la madre Edwige, che da sempre è stata per lui un punto di riferimento.

Chi è il padre di Edwin Fenech?

Attualmente Edwin Fenech ha uno splendido lavoro e una splendida famiglia e la madre Edwige non perde occasione per riabbracciarlo nonostante vivano distanti. Alla stampa l’attrice aveva dichiarato: “Per stare con mio figlio e i miei nipoti salto da un aereo all’altro. Il mio progetto è quello di essere felice con la mia famiglia tutto il resto viene dopo. Sono una donna appagata, non ho più conti irrisolti e amo fare la nonna.”

Se attualmente l’attrice sostiene di non aver più “conti irrisolti”, sappiate che quando Edwin era molto piccolo, Edwige Fenech ne ha avuti parecchi e ha dovuto anche “lottare” contro la stampa che voleva a tutti costi sapere chi fosse il padre di suo figlio Edwin. L’attrice ha avuto molti amori, per anni i giornalisti le hanno chiesto perché non volesse tirar fuori il nome del padre di suo figlio Edwin e nel frattempo molte voci sostenevano che il padre biologico dell’unico figlio dell’attrice fosse l’attore Fabio Testi. Né lui né la Fenech hanno mai confermato o smentito l’ipotesi e recentemente l’attrice ha messo molte cose in chiaro dichiarando: “Non l’ho mai detto perché rispetto il volere del padre, che non vuole essere nominato. Mio figlio naturalmente sa chi è”.

