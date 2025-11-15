Edwin, figlio di Edwige Fenech: nato nel 1971, non ha mai conosciuto il padre. L'attrice, infatti, non ha mai rivelato chi fosse il papà

Di recente, al settimanale F, Edwige Fenech si è raccontata, ripercorrendo carriera e vita privata. L’attrice ha parlato anche di Edwin, quel figlio nato quando aveva solo 23 anni. Lei, mamma single, ha cresciuto da sola quel bambino, pur senza un supporto emotivo ed economico. “Sono stata la più femminista delle femministe, perché a 23 anni ho avuto un bambino da sola. Non avevo una lira ma la libertà della donna è poter decidere la propria vita” ha affermato l’attrice.

Chi sono gli ex fidanzati di Edwige Fenech, Luciano Martino e Luca Cordero di Montezemolo/ Le storie

Il figlio di Edwige Fenech è nato nel 1971: non si è mai saputo chi fosse il papà. L’attrice, infatti, ha deciso di portare avanti da sola quella gravidanza, seppur senza il supporto dell’uomo con il quale aveva avuto una storia. Ancora, la Fenech ha raccontato che l’uomo del quale era rimasta incinta, non voleva occuparsi del bambino: nonostante fosse sola e senza soldi, Edwige Fenech ha deciso di portare avanti la gravidanza, combattendo per lei e per Edwin, quel figlio cresciuto in simbosi con lei. In passato a lungo si è parlato dell’attore Fabio Testi come papà di Edwin (i due avevano avuto una relazione) ma l’attrice ha smentito questa ricostruzione, spiegando che non dirà mai chi è il padre del ragazzo. Ma oggi dove vive e cosa fa nella vita il figlio di Edwige Fenech?

Efe Saydut, chi è marito di Sevda Erginci (Zeynep di Forbidden Fruit)/ "Figlio in arrivo? Famiglia è un dono"

Edwin, figlio di Edwige Fenech: manager di successo

Oggi Edwin, il figlio di Edwige Fenech, è un uomo d’affari molto stimato, con un curriculum importante alle spalle. Lavora come general manager per la Ferrari e ha vissuto sia in Asia che negli Stati Uniti, proprio per gestire appunto le filiali della grande casa automobilistica. Con la mamma, con la quale continua ad avere un rapporto splendido, Edwin gestisce inoltre una casa di produzione televisiva. Il figlio di Edwige Fenech non è soltanto un imprenditore molto stimato e manager di successo ma anche a sua volta un papà, di due figli: due nipotini che l’attrice adora e con i quali ama passare del tempo insieme.