Edy Angelillo, chi è?/ La carriera dell’attrice e il figlio Andrea

L’attrice Edy Angelillo, nata a Venezia nel 1961, è la figlia – d’arte – dei cantanti Franco Angelillo e Regina Garofalo. Fin da giovanissima ha iniziato a frequentare scuole di danza, mimo e recitazione. Il debutto nel mondo dello spettacolo avvenne nel 1979, come “ragazza del mese” nel programma Domenica in, condotto da Pippo Baudo. Nello stesso anna ha debuttato come attrice nel film “Ratataplan” di Maurizio Nicchetti. Successivamente ha recitato nel film “In viaggio con papà” (1982) di e con Alberto Sordi (nel cast anche Carlo Verdone), “Madonna che silenzio c’è stasera” (1982) al fianco di Francesco Nuti. Nel 1984 era al fianco di Pippo Baudo nella conduzione del Festival di Sanremo. Nel 1998 ha interpreta il personaggio di Irene nella prima stagione della serie “Un medico in famiglia”, al fianco di Giulio Scarpati e Lino Banfi. Nel 2017 ha partecipato alla settima edizione di “Tale e quale show” su Rai 1.

Edy Angelillo è da sempre molto riservata sulla sua vita privata. Di lei, oltre alla sua carriera, sappiamo molto poco. Nel 2000 è diventata mamma di Andrea. Il figlio è nato a Roma e proprio per questo motivo l’attrice considera Roma la sua città, nonostante sia nata a Venezia e abbia vissuto a Milano: “Qui a Roma è nato mio figlio e quindi per me Roma è la mia città e quindi i romani sono miei concittadini. Penso che non vivrei altrove, perché è troppo bella Roma. Ancora oggi mi ritrovo in vie bellissime che non ho mai visto, in piazzette straordinarie e questo, penso sia il fascino di Roma, cioè quello di lasciarti sempre a bocca aperta, davanti al suo splendore”, ha raccontato a Interviste Romane. In quell’occasione aveva detto di non essere interessata a fare un reality show: “Credo che dovrei trovarmi con mio figlio sul ciglio della strada a chiedere l’elemosina, per dover fare un reality. Per guadagnare dei soldi si fa, eccome e quindi lo farei soltanto se avessi un gran bisogno di soldi”.

