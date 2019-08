Edy Campo, compagna di Tomaso Cavanna: chi è?/ Foto “Tu, la mia fortuna più grande”

Si chiama Edy Campo la compagna di Tomaso Cavanna, il noto produttore di eventi che si è spento all’improvviso lasciando un vuoto enorme non solo nel mondo della musica e dell’imprenditoria ma soprattutto in coloro che lo conoscevano ed amavano. In queste ore, sono in tanti a stringersi attorno al dolore di Edy che insieme a Laura, madre di Tomaso, nel giorno della morte avvenuta lo scorso 26 agosto hanno lasciato un messaggio toccante, trovato tra i necrologi pubblicati da Corriere della Sera. “Il sorriso di Tommy Cavanna accompagnerà sempre noi e chi ha avuto la fortuna di conoscerlo”. Nelle passate ore, Edy ha voluto ricordare ancora una volta il suo Tommy con un messaggio pubblicato su Instagram: “Ciao Amore mio, spero tu sia adesso con quelle farfalle rosa che vedevi negli ultimi giorni. Aver passato un po’ di vita con te è stata la mia fortuna più grande. Sei il mio amore infinito e niente ora sarà più come prima. Vola amore vola”, ha scritto nella didascalia alla foto che la immortalava proprio con il compagno scomparso. Ad unirsi al suo dolore sono numerosi soprattutto nell’ambito della musica, dalla casa discografica Universal Music (per la quale Edy ha lavorato per tre anni) a Lorenzo Jovanotti e tutto il team del Jova Beach Party, una delle ultime sfide professionali di Cavanna.

EDY CAMPO, CHI È LA COMPAGNA DI TOMASO CAVANNA

Dopo essersi diplomata al Liceo Linguistico Victor Hugo di Catania ed aver raggiunto la Laurea all’Università della sua medesima città, frequentando la facoltà di International Relations and Affairs per il corso di Scienze Politiche, Edy Campo, compagna di Tomaso Cavanna si è cimentata in diverse esperienze a contatto con la musica. Dal suo profilo LinkedIn è possibile scoprire come nel suo passato professionale ci siano diverse esperienze nel ruolo di Product Manager per Cyclop Records, per la quale ha lavorato per quasi due anni prima di approdare alla Polygram restandoci per 4 anni. Per oltre 7 anni è rimasta fedele alla Universal Music prima della sua attuale professione alla Trident Management srl, nota società attiva nel settore music show business e dove da ormai 12 anni si occupa di tutto ciò che ruota attorno al Management Artistico e Relazioni Esterne. Sul suo profilo Instagram non era raro trovare foto insieme al compagno con il quale oltre al lavoro ed alla passione per la musica condivideva anche l’amore per i viaggi, come quello dello scorso gennaio nel Madagascar.





