Efe Bal/ “Giovani rischiano di crescere con mentalità condizionata a causa del porn*”

Bergamosex al centro delle polemiche. Al centro della disputa Rocco Siffredi e Mario Adinolfi, quest’ultimo ha definito la pornografia “devianza” e si è scagliato contro l’evento di Osio, in programma nei giorni della festa patronale di Sant’Alessandro, a Bergamo. Una riflessione, quello del leader di Alternativa per l’Italia, condivisa da Efe Bal, showgirl transgender: “Sul fatto che la pornografia online possa condizionare i giovanissimi nel loro processo di crescita e maturità sessuale, Mario Adinolfi ha ragione”.

Interpellata dall’Adnkronos, Efe Bal ha spiegato che, seppur lavorando nel mondo del porno, dovrebbe essere sottoposto a un limite: “Su tutti i social come Facebook e Tik Tok, ad esempio, è pieno di immagini esplicite. E i ragazzi, soprattutto i più giovani che passano tanto tempo sui social, rischiano di crescere con una mentalità condizionata. E’ una educazione distorta quella che ricevono”.

EFE BAL: “SIAMO UN PUNTO DI NON RITORNO”

Efe Bal ha sottoscritto l’analisi di Adinolfi sui rischi di devianza nella crescita e nella formazione dei giovanissimi legati alla pornografia, ribadendo però di non ritenere il porno un demonio: “Il porno è una necessità, per molti uomini e donne, oltre che un modo per imparare come si possano fare certe cose. Il demonio, piuttosto, sono certi politici che sostengono la necessità di dover andare in pensione a 70 anni quando loro ci vanno a 50; quelli che dicono che l’Italia è sicura, ma poi girano con la scorta; quelli che dicono ai cittadini che bisogna fare sacrifici, ma in un mese guadagnano quello che le persone normali guadagnano in dieci anni”. Ma per Efe Bal siamo giunti a un punto di non ritorno e ha sottolineato che, anche secondo gli esperti, il mondo della pornografia è talmente potente e presente che nessuno è più in grado di contrastarlo. Secondo la showgirl, chi entra in quel mondo almeno in un’occasione, non ne esce più tra virus, pop-up e così via: “Siamo purtroppo a un punto di non ritorno. D’altra parte molti partiti, come ad esempio il Pd, non hanno un grande interesse a porre un freno. Anzi, loro sostengono il mondo gay, la mentalità fluida e le famiglie arcobaleno”.

