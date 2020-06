Efe Bal: “J.K. Rowling ha ragione sui trans”/ “Esiste l’uomo e la donna. Fiera di…”

Pubblicità

Efe Bal, la transessuale più famosa d’Italia, in una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Fanpage, si schiera dalla parte di J.K. Rowling, la madre di Harry Potter che, nei giorni scorsi, ha scatenato un’accesa polemica parlando dei trans. Efe Bal, però, le dà ragione portando come esempio se stessa e le proprie scelte. “La scrittrice ha ragione. – ha detto Efe Bal sulla Rowling – Puoi fare quello che vuoi, cambiare da uomo a donna e viceversa, ma il tuo pensiero resterà quello del tuo genere di appartenenza. Rifletterai e penserai come un uomo, se sei uomo. Come una donna, se sei donna. Finché avrai un cervello da uomo, o da donna, non cambierai“. Efe Bal vive in Italia da 20 anni e spiega che, pur essendo orgogliosa delle scelte fatte, il suo modo di essere non cambia aggiungendo di essere fiera di essere un uomo.

EFE BAL: “SONO UN UOMO E SONO FIERA DI ESSERLO”

“Io sostengo perfettamente il suo punto di vista. Esiste l’uomo e la donna. Tutto il resto, viene dopo”. Con queste parole Efe Bal, ai microfoni di Fanpage commenta le parole della scrittrice J. F. Rowling ritrovandosi perfettamente nelle parole della scrittrice. “Io sono un uomo. Lo puoi scrivere, sono un uomo e sono fiera di essere un uomo. Lo puoi dire perché lo sostengo con fierezza. Sono fiera di quello che sono“, aggiunge ancora Efe Bal convinta che, al di là dell’aspetto fisico, la vera natura di ogni persona resti sempre. “Il tuo sguardo, il tuo modo di riflettere su un argomento, quando ti incazzi, quando agisci, quello che sei resta tale. Cioè: sei un uomo. Punto. Quello non lo puoi mai cambiare. Il genere binario esiste, l’uomo e la donna esistono”, spiega la Bal che, vivendo in Italia da anni, confessa di aver vissuto in rare occasioni episodi di omofobia e di non aver mai nascosto a nessuno la sua vera identità.



