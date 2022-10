Efe Bal vs Manila Gorio, scontro in tv/ “Chi ca*zo sei? Sei una schifezza, balena”

A Non è l’Arena, durante la puntata di ieri sera, è andato in onda uno scontro davvero choc fra le due trans Manila Gorio ed Efe Bal. La prima stava parlando con Carlo Giovanardi, noto politico esponente di centrodestra, e da sempre difensore dei diritti della famiglia: “Intanto non possiamo far passare le parole – spiega Manila Gorio in diretta tv – che ha fatto il neo presidente della camera, definendoci schifezze. Perchè se lei avesse un figlio dichiaratamente omosessuale, e il suo collega sessuale che ha detto…”. A quel punto è intervenuta a gamba tesa Efe Bal: “Guarda che tu sei una schifezza!”.

E Manila Gorio ha replicato: “Stai zitta per favore che sto facendo una domanda”, ma Efe Bal non ci sta, ripetendo altre due volte: “Guarda che tu sei una schifezza”. Manila Gorio ha comunque tirato dritto, rivolgendosi a Giovanardi: “Io voglio una risposta, se suo figlio fosse omosessuale lei che cosa direbbe?”. La replica: “Mio figlio lo difenderei, gli voglio bene, gli lascio vivere la sua vita, ma ciò che accade al gay pride è una schifezza, sono due cose totalmente diverse, gli dico di non andare nudo al gay pride”.

EFE BAL VS MANILA GORIO, SCONTRO A LA7: “SEI NUDA SUI SOCIAL”

A quel punto è intervenuta di nuovo Efe Bal: “Sta dicendo la verità – riferendosi a Giovanardi – non sta offendendo. Vediamo le foto che scattano al gay pride sono più della metà nudi, drogati, ubriachi, dice la verità”. E Manila Gorio: “Anche tu sei completamente nuda se andiamo sui social visto che fai la escort, ti devi vergognare!”.

Efe Bal non ci sta: “Io non mi vergogno, sono orgogliosa di essere un uomo e mi fai schifo tu, io non nego la mia vita tu invece la neghi. Ma chi sei che mi giudichi, tu chi ca*o sei? Che mi giudichi? Chi sei? Balena!”. Uno scontro a dir poco acceso che è decisamente degenerato e Massimo Giletti, il conduttore dello show, è stato costretto a riprendere la parola e ad intervenire: “Allora così non si va da nessuna parte…”.

