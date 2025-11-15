Efe Saydut, chi è marito di Sevda Erginci (Zeynep di Forbidden Fruit), lei confessa: "Figlio in arrivo dopo matrimonio? Famiglia è un dono"

Chi è Efe Saydut: il marito di Sevda Erginci (Zeynep di Forbidden Fruit), lei: “Ci completiamo”

Riservatissima sulla sua vita privata, nei mesi scorsi l’attrice che interpreta Zeynep Ylimaz in Forbidden Fruit ha rivelando di essersi sposata ma chi è il marito di Sevda Erginci, Zeynep di Forbidden Fruit? Sull’uomo le informazioni sono pochissime. Si sa solo il nome, Efe Saydut, e la professione, è lontano dal mondo dello spettacolo perché è un architetto, ha più o meno la stessa attrice ed i due stanno insieme da diversi anni nonostante Sevda non abbia mai rilasciato molto interviste in merito.

A tratteggiare meglio il marito di Sevda Erginci, Zeynep di Forbidden Fruit ci ha pensato la stessa attrice che in una lunga intervista concessa al magazine Chi ha rivelato cosa l’ha fatta innamorare di Efe Saydut: “Se dovessi elencare tutto sarebbe una risposta lunghissima. Efe dice che siamo una buona squadra, perché ci completiamo a vicenda.” E subito dopo l’attrice ha aggiunto: “Lui porta nella mia vita gioia, che mi mancava, io nella sua la capacità di dare un nome ai sentimenti…di lui ammiro anche l’amore inesauribile, l’allegria, la fiducia in se e la capacità di considerare la vita degna di essere vissuta.”



Sevda Erginci e la marito Efe Saydut: “Dopo il matrimonio i figli? Famiglia per me è un dono prezioso”

Dopo aver confessato che cosa l’ha colpita e fatta innamorare del marito Efe, Sevda Erginci, Zeynep in Forbidden Fruit ha ammesso che i due sognano di allargare la famiglia. La coppia si è sposata lo scorso 20 agosto 2025 sull’incantevole e romantica isola di Chios, in Grecia con una splendida cerimonia piena di amici e parenti. E dopo il matrimonio come si immagina la vita insieme? “Per me la casa e la famiglia sono valori fondamentali non lascio entrare in casa mia chi non conosco bene o non considero parte della mia vita.” Insomma, la giovane attrice ha le idee chiare non solo sul lavoro ma anche sui sentimenti e la vita privata.