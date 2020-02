“Effetto Coronavirus” al TG5: video/ Giornalista non smette di tossire in diretta

L’effetto del Coronavirus approda anche al Tg5. In questo clima di forte emergenza sanitaria con i casi di contagio in Italia che si avvicinano rapidamente a quota 1000, un po’ di sana ironia non fa mai male. Lo sa bene uno dei tanti canali social che proprio sull’ironia ha creato il suo successo, Trash Italiano, il quale ha sdrammatizzato postando un video che quasi certamente è destinato a diventare rapidamente virale. Nel filmato di pochi secondi postato su Facebook e Instagram, Trash scrive semplicemente “l’effetto del virus”. Il riferimento è proprio a ciò che accade alla malcapitata giornalista il cui compito, in questi giorni, è quello di fornire informazioni attendibili e sempre aggiornate sul coronavirus in Italia e nel mondo. “L’effetto virus sulle Borse…”, esordisce, ma non riesce a terminare la frase colta da una tosse improvvisa che la spinge necessariamente a portarsi la mano davanti alla bocca. Quindi il mezzobusto del Tg di Canale 5 prosegue, seppure con fatica: “…è drammatico. E’ stata la peggiore giornata di una settimana da dimenticare”, riesce a dire quasi biascicando le ultime parole ma riuscendo comunque a scusarsi con i telespettatori poco prima di salutare.

“EFFETTO CORONAVIRUS” AL TG5: VIDEO È TUTTO DA RIDERE

Una scena, quella della giornalista in difficoltà mentre non smette di tossire in diretta al TG5, che è diventata, suo malgrado, oggetto di inevitabili commenti ironici sotto al video. “L’ho vista in diretta e ho pensato subito alla memorabilità che l’avrebbe attesa”, scrive una utente, alla quale fa eco Letizia: “Ci ho scherzato con mio marito… però un bicchiere d’acqua lo potevano passare”, commenta, senza rinunciare a qualche emoji divertita. C’è poi chi prende come riferimento le regole di buona igiene diffuse dal Ministero della Salute anche attraverso un video contro il Coronavirus che vede testimonial Amadeus per ricordare, sempre in tono ironico: “Ma lo sapeva di dover tossire nel gomito?!”, e chi invece attendeva con ansia, dopo averlo visto direttamente in Tv, di potersi gustare questo meme anche sui social. Un telespettatore attento ha inoltre sottolineato come la sempre malcapitata giornalista poco prima si fosse resa autrice di una gaffe involontaria: “Prima aveva fatto una super gaffe dicendo che purtroppo aumentano il numero dei guariti”. Oltre alle Borse, a quanto pare si è rivelata una delle peggiori giornate anche per il mezzobusto del TG5.

Visualizza questo post su Instagram L’EFFETTO VIRUS ✈️ Un post condiviso da Trash Italiano (@trash_italiano) in data: 28 Feb 2020 alle ore 10:47 PST





