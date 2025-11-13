Gli USA impongono un incredibile dazio antidumping sulla pasta italiana: vogliono le aziende in America. Intanto, però, si guarda a mercati alternativi

Pasta al 107%, vino in difficoltà anche per la situazione generale del prodotto, ma per il momento i danni causati dai dazi USA all’agroalimentare italiano sembrano contenuti rispetto alle previsioni. Le trattative sono ancora in corso e comunque l’aumento delle tariffe rimane pesante, ma la sensazione degli operatori per ora è questa, anche se bisogna attendere dati più precisi per dare un giudizio a ragion venduta. Intanto, però, osserva Vittorio Cino, direttore generale di Centromarca, si guarda già a nuovi mercati che possano fornire valide alternative a quello USA. L’accordo della UE con il Mercosur è un’opportunità, ma ce ne sono molte altre da cogliere.

Quanto stanno pesano i dazi USA sull’agroalimentare italiano?

Difficile fare un bilancio definitivo per il quale dovremmo aspettare la fine dell’anno. Agosto è andato molto male perché molti operatori avevano fatto precedentemente scorte di prodotti italiani, prevedendo l’attivo dei dazi, per questo il mese è stato molto negativo, facendo segnare un meno 20%. A settembre, tuttavia, il dato è già meno negativo.

Qual è il sentiment degli operatori?

L’impressione, che deve essere suffragata dai dati, è che al di là dei casi specifici di singoli prodotti, come la pasta, tutto sommato poteva andare peggio: facendo una media sembra che stiamo tenendo botta. Per confermare questa sensazione, però, è meglio aspettare i dati di ottobre e novembre.

C’è però il caso della pasta per la quale il dazio rischia di arrivare al 107%, con un aumento delle tariffe addirittura in funzione antidumping contro l’Italia: cosa sta succedendo?

Sono dati assolutamente fuori dal mondo, inaccettabili. Su questo caso si stanno muovendo le associazioni di categoria. Le motivazioni sono abbastanza pretestuose, probabilmente c’è il tentativo di creare delle strutture produttive negli Stati Uniti, di spostare lì almeno una parte della nostra produzione. Mi sembra l’unica spiegazione razionale.

Il Wall Street Journal, intanto, fa previsioni apocalittiche ipotizzando anche la scomparsa della pasta italiana dagli scaffali dei supermercati americani. Uno scenario credibile?

Adesso siamo in piena attività negoziale, si spara alto per poi vedere quale sarà il punto di caduta. Ognuno ha una sua strategia.

Un altro prodotto per il quale si temevano effetti particolarmente negativi dei dazi è il vino. In questo campo come sta andando?

Sicuramente l’andamento non è positivo, però c’è da tenere presente il fatto che il vino non sta andando benissimo a livello globale. Bisogna fare la tara, considerare che un conto è la situazione che si sta creando negli USA, un altro l’andamento più generale del prodotto. Questo resta uno dei settori più colpiti, se escludiamo i vini di alta fascia, che invece stanno andando bene: seguono logiche diverse legate al valore, sono vini premium che per questo motivo trovano sempre un certo mercato. Il problema riguarda i vini medi o bassi: non c’è dubbio che sono in sofferenza.

La trattativa sui dazi non si è conclusa con la definizione di una tariffa del 15% sui prodotti UE: i negoziatori sono ancora al lavoro. Continueranno per molto?

Il governo e il ministro dell’Agricoltura sono molto decisi a difendere il comparto italiano. Così come l’industria è determinata a tutelare i propri interessi ed evitare imposizioni. Dalla parte dell’Italia, insomma, c’è la volontà di andare avanti, perché i dazi così come sono stati proposti sono inaccettabili.

Una delle considerazioni degli analisti sui dazi riguarda la necessità per le aziende italiane di trovare altri mercati che possano supplire a eventuali cali di quello americano. Le nostre aziende hanno già cominciato a farlo?

Le imprese si stanno attrezzando, ma in questo contesto ricoprono una grande importanza gli accordi di scambio. Siamo molto contenti dell’accordo della UE con il Mercosur, e altri dovranno seguire: credo che sia questa la strada giusta, perché facilita la penetrazione commerciale in altri mercati. Ce ne sono molti in cui siamo ancora indietro, perché abbiamo privilegiato mercati come quello americano ed europeo. Non dobbiamo dimenticare che le proiezioni macroeconomiche ci dimostrano che ampie parti del mondo stanno raggiungendo il tenore di vita dei Paesi occidentali.

Bastano gli accordi di scambio?

Sono un’arma molto importante, ma devono essere equilibrati certamente e tenere conto delle esigenze di tutti gli operatori. Il Mercosur sarà una grandissima opportunità di rilancio delle nostre esportazioni.

Quali altri mercati possono essere oggetto di accordi come quello con il Sudamerica?

Il mercato asiatico, dal Vietnam al Giappone, alcuni mercati africani: ce ne sono molti che potrebbero essere maturi. So che la Commissione europea sta iniziando delle negoziazioni in questo senso.

In attesa di Bruxelles anche le singole aziende si stanno dando da fare?

Sicuramente. Certo, le dimensioni contano, e le medio-piccole trovano qualche difficoltà in più. Se guardiamo agli indici di esportazione, comunque, andiamo molto bene, c’è un avanzo commerciale di più di 100 miliardi.

I dazi americani, insomma, non hanno messo in crisi l’export italiano?

No, sicuramente. Ma hanno creato delle difficoltà. Per superarle non basta il Mercosur, che è ancora un mercato potenziale, e comunque in questo momento il mercato americano è ancora fondamentale per le nostre esportazioni.

(Paolo Rossetti)

