Egan Bernal torna a camminare dopo lo schianto/ Video dopo incidente contro camion…

Un video che è pura emozione. Appena due settimane dopo il terribile incidente subito, Egan Bernal torna a camminare e lo fa in un breve video postato su Instagram. Il ciclista colombiano, uno dei più grandi talenti contemporanei, vincitore del Giro d’Italia e del Tour de France, è tornato dunque in piedi dopo aver rischiato la vita solo due settimane fa. Bernal, nel mese di gennaio, si è scontrato contro un camion fermo a bordo strada mentre era in bici. L’impatto è stato violentissimo: il ciclista pedalava ad alta velocità (oltre 60 km/h) con la bici da crono. Dopo aver colpito il camion fermo a bordo strada, il colombiano ha riportato ferite che a detta dei medici che lo hanno curato, “sarebbero probabilmente risultate fatali a moltissime persone”. Adesso Egan Bernal, dopo appena due settimane, è in piedi e cammina.

Un traguardo importante che il ciclista ha voluto accompagnare con una semplice ma impattante didascalia: “Sorpresa! I miei primi passi”. Tanti i commenti sotto l’emozionante video, tra cui quello dell’account del Giro d’Italia, nel quale ha trionfato proprio nel 2021.

Egan Bernal, il terribile incidente appena due settimane fa

La ripresa di Egan Bernal ha dell’incredibile. L’impatto avuto con il camion avrebbe ucciso chiunque: lui, oltre ad essere rimasto in vita, ha ripreso a camminare in tempo record. Ma cosa è successo al colombiano? Secondo le informazioni arrivate dall’America Latina, Egan avrebbe impattato contro la parte posteriore di un autobus arrestatosi improvvisamente per consentire ad un passeggero di scendere dal mezzo. Lo scontro sarebbe avvenuto ad una velocità di 60 chilometri orari.

Egan Bernal ha subìto varie operazioni: una osteosintesi della frattura al femore e della frattura aperta della rotula, oltre all’applicazione di un drenaggio per uno pneumotorace secondario, legato al trauma rimediato. Per lui è stata impegnata una équipe medica di neurochirurgia. Il ciclista è stato poi sottoposto ad un secondo intervento che ha previsto la riduzione di una lussofrattura da T5 e T6 con ernia discale traumatica. È stato poi effettuato un intervento di stabilizzazione che ha coinvolto sei vertebre (da T3 a T8).





