Ege Monaco contro l’ex fidanzato Trigno: cos’è successo durante Amici

Trigno, tra i protagonisti indiscussi di Amici 24, quando ha cominciato l’avventura nella scuola di Maria De Filippi era fidanzato con la modella Ege Monaco. All’inizio dell’avventura, la modella si è esposta su TikTok per difenderlo dai fan che si auguravano di vederlo in love con la ballerina Teodora che ha poi abbandonato la scuola. Nonostante la simpatia con Teodora, Trigno, settimana dopo settimana, si è avvicinato sempre di più alla ballerina Chiara e quella che, inizialmente, sembrava un’amicizia tenera, si è trasformata in qualcosa di più importante.

Convivendo con Chiara e dividendo con lei le varie emozioni, Trigno ha deciso di viversi la storia fidandosi con la ballerina della squadra di Alessandra Celentano alla luce del sole. Ege Monaco ha assistito a tutto sbottando sui social.

Lo sfogo di Ege Monaco contro Trigno

Di fronte alle effusioni tra Trigno e Chiara durante Amici 24, Ege Monaco non ha retto e, sui social ha attaccato sia Chiara che Trigno. La ballerina è stata accusata dalla modella di essersi avvicinata a Trigno nonostante fosse consapevole che fosse fidanzato mentre contro Trigno si è lasciata andare alle seguenti parole: “Lui è un grande str***o come lo sono molti uomini. Confido nel karma e nel tempo che rivelerà il vero volto di queste persone. Chiara che gioisce per la fine della mia relazione e per la mia sofferenza non fa altro che confermare l’appellativo che le ho dato prima. E mi rivolgo a te Chiara… tienitelo! Però sappi che certe persone non cambiano e che il lupo perde il pelo, ma non il vizio. Quando l’ho conosciuto era già un traditore e ho visto che continua ad esserlo e la cosa non cambierà di certo e allora tanti baci“.

A distanza di mesi, con la scuola di Amici 24 che ha chiuso i battenti, la storia tra Chiara e Trigno continua lontano dai riflettori, ma Ege Monaco non ha ancora metabolizzato la delusione e, sulla copertina del settimanale Di Più, dice: “Caro Trigno, tu mi ha tradito in televisione davanti a tutti e io sono finita in terapia“.