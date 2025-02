Egea Haffner è diventata, da piccolissima, il simbolo dell’esodo giuliano dalmata. La bambina fu infatti protagonista di una fotografia emblematica che ha fatto il giro del mondo. La piccola Egea fu fotografata da Giacomo Szentivànyi, professionista che tante volte aveva ripreso i momenti felici della famiglia, ormai distrutta. Il papà di Egea, infatti, era appena scomparso, probabilmente rimasto vittima delle foibe.

Così, poco prima di lasciare la città per via dell’esilio forzato al quale furono sottoposti tanti italiani – di lingua o di origine – dalla Venezia Giulia, lo zio della bambina decise di farla fotografare proprio da Giacomo Szentivànyi. Nell’immagine, che ha poi molto più avanti fatto il giro del mondo, diventando un simbolo di quell’esodo forzato, si vede la piccola Egea Haffner con una valigia in mano e un ombrellino. Sulla valigia, con dentro i suoi averi, compare un cartello con su scritto: “Esule Giuliana 30.001”, come a dire che oltre a lei altri 30.000 italiani avrebbero lasciato la città di Pola.

la bambina con la valigia storia vera, così la foto di Egea Haffner ha segnato un’epoca

La fotografia che ritrae la piccola Egea Haffner, che a soli quattro anni e mezzo fu costretta a lasciare la città di Pola, è diventata più avanti un simbolo di quel periodo e del fenomeno delle migrazioni obbligate dal Venezia Giulia. Nel 1997, infatti, la foto divenne quella del manifesto ufficiale della mostra “Istria – i volti dell’esodo 1945 – 1956” e in poco tempo la storia della piccola Egea, ormai diventata una donna adulta, fece il giro del mondo.

Dopo aver lasciato Pola, dove era nata nel 1941, Egea Haffner arrivò in Italia con la mamma Ersilia Camenaro, stabilendosi a Cagliari. Nel 1947 fu mandata a Bolzano dagli zii e dalla nonna paterna. Nella sua vita, nonostante l’infanzia complicata – nella quale perse probabilmente nelle Foibe il papà Kurt – è stata felice, circondata dall’amore delle due figlie nate dal matrimonio con Giovanni.

