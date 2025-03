Egidio e Luciana si prendono la scena a C’è posta per te 2025 per la loro storia incredibile. L’anziano ha subito intenerito i telespettatori per l’imbarazzo e l’emozione che ha mostrato durante il suo ingresso in studio, poi però si è subito sciolto, anche perché ha riconosciuto subito la persona dietro la busta, sua moglie Luciana. La donna ha parlato del loro primo incontro nel 1982: “Non eri un bello, ma i tuoi modi gentili mi hanno conquistata“.

Le loro strade si sono divise per quarant’anni in cui non si sono mai dimenticati l’uno dell’altra. Tre anni fa una persona importante della sa vita le è apparsa in sogno suggerendole di cercarlo. Dopo aver fatto di tutto per trovarlo, ce l’ha fatta.

Luciana si dichiara a Egidio e gli fa una proposta a C’è posta per te 2025

Ora Egidio e Luciana stanno insieme da tre anni. “Sei sempre gentile, ma non mi hai mai sfiorata. Il rispetto che hai nei miei confronti mi ha conquistata, ma adesso pesa. Sono vergine, te lo dico“, ha confessato la signora. Poi si è lanciata per dichiararsi e confessargli: “Ho il desiderio di baciarti, non volevo rovinare la nostra amicizia, ma devo rischiare“.

Quindi, è arrivata la domanda finale: “Testa di cavolo, me lo dai il bacio?“. E dopo l’apertura della busta se l’è preso. Poi ha urlato al viagra tra le risate del pubblico e qualcuno ha risposto: “A quell’età manco quello funziona!“. Ma non ha finito di incalzarlo: “Stasera si fa baldoria“.