Egidio Marchese, Nuovi eroi/ Premiato per il suo impegno nello sport paralimpico

Egidio Marchese a Nuovi Eroi su Rai3

Egidio Marchese tra i protagonisti di “Nuovi Eroi“, il programma che racconta le storie straordinarie di cittadini insigniti dal Presidente Sergio Mattarella. Al via la nuova edizione del format originale prodotto da Stand by Me e Rai Approfondimento con la preziosa collaborazione del Quirinale, in onda dal lunedì al venerdì alle 20.15 su Rai 3, che racconta le storie straordinarie di cittadine e cittadini italiani insigniti dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con l’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Tra questi c’è anche Egidio Marchese premiato tra i cittadini “per il suo impegno nello sport paralimpico e la sua dedizione alla pratica sportiva come occasione di inclusione sociale”.

Egidio Marchese premiato dal Presidente Sergio Mattarella: scopriamo chi è

Ma chi è Egidio Marchese, il cittadino insignito dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con l’Ordine al Merito della Repubblica Italiana? Egidio è nato in un piccolissimo paese della Calabria, ma giovanissimo all’età di 18 anni decide di lasciare la sua terra per cercare fortuna e lavoro altrove. Decide così di trasferirsi ad Aosta dove trova la sua fortuna e anche una donna che diventa la sua compagna di vita. Un giorno, mentre era alla guida della sua auto, la sua vita cambia per sempre.

Egidio, infatti, si scontra in un rettilineo con un camion e una volta svegliatosi in ospedale capisce che non potrà più camminare. Dopo diversi anni vissuti in sedia a rotella, Egidio decide di fare qualcosa di concreto per tutte le persone come lui fondando la prima palestra integrata per disabili e non in Italia. Per lui i complimenti anche del Presidente della Regione Erik Lavevaz, a nome del Governo: “è un onore per la nostra comunità sapere che un valdostano ha ottenuto il più importante e significativo riconoscimento a livello nazionale che testimonia il suo costante impegno nel mondo dello sport paralimpico e la sua dedizione alla pratica sportiva come occasione di inclusione sociale”.

