Egitto, esplosione al Cairo vicino ospedale: 19 morti/ Video: incidente o attentato?

Esplosione al Cairo, di fronte all’ospedale: almeno 19 persone sono morte e 32 sono rimaste ferite. L’incidente avvenuto in Egitto domenica sera ha coinvolto diversi veicoli di fronte all’istituto nazionale per il cancro. Prima ha innescato un’esplosione, poi un incendio che ha coinvolto anche parte dell’ospedale. Non sono ancora chiare le circostanze di quanto accaduto. Inizialmente si era pensato ad un’esplosione all’interno dell’ospedale, poi è emersa una dinamica differente. Il ministro della Sanità in conferenza stampa non ha fatto riferimento alle cause dell’esplosione. Si è limitato a spiegare che è avvenuta di fronte all’ospedale, non all’interno. Tra i feriti ce ne sono almeno cinque che versano in condizioni critiche. I 54 pazienti dell’ospedale oncologico sono stati trasferiti ad altri centri della zona. Stando a quanto riportato dall’agenzia di stato Mena, un veicolo procedeva in senso contrario e ad alta velocità sulla strada antistante il nosocomio. Quindi si è scontrato con altre tre auto innescando esplosione e incendio.

EGITTO, ESPLOSIONE AL CAIRO VICINO OSPEDALE: 19 MORTI

L’incendio divampato al Cairo, in Egitto, sono state domate. Ora la situazione è sotto controllo, ma tra le cose da chiarire c’è anche la ragione per la quale l’incidente abbia causato un’esplosione così violenta, e c’è chi teme un attentato. Un addetto alla sicurezza della banca che si trova sul lato opposto dell’ospedale oncologico ha riferito di aver sentito un’esplosione e poi ha visto il vetro dell’entrata della banca andare in frantumi. Oggi le immagini trasmesse dalle tv mostrano porte e finestre in frantumi. Intanto il governo egiziano ha dichiarato lo stato di allerta nazionale «per gestire la situazione e assicurare la migliore assistenza possibile alle persone coinvolte». Le vittime comunque sarebbero semplici passanti e automobilisti. Il procuratore generale del Cairo, Nabil Ahmed Sadeq, ha ordinato un’inchiesta e inviato una squadra investigativa sul posto. Gli incidenti stradali sono comuni in Egitto: le statistiche ufficiali afferma che 8.000 incidenti l’anno scorso hanno causato oltre 3mila morti e 12mila feriti.





