EGITTO TRA USA E RUSSIA/ Ecco perché al Sisi preferisce Putin a Biden

Quali le ragioni che hanno indotto l’Egitto ad astenersi dal condannare l’intervento russo in Ucraina, pure sottolineando la necessità di risolvere l’attuale conflitto attraverso il ricorso alla diplomazia?

Il Cairo ha acquistato armi russe per miliardi di dollari negli ultimi otto anni, tra cui aerei da combattimento, sistemi di difesa aerea e fregate. I due paesi hanno anche firmato un trattato di cooperazione strategica nel 2018 destinato a rafforzare il commercio e altri legami tra i due paesi.

Nel 2021, gli scambi commerciali tra Egitto e Russia sono aumentati dell’11,3% per raggiungere 3,4 miliardi di dollari, rispetto ai 3 miliardi di dollari dell’anno precedente. Anche gli investimenti russi in Egitto hanno raggiunto 8 miliardi di dollari nel 2020.

La Russia dovrebbe fornire anche l’85% dei 25 miliardi di dollari necessari per la costruzione della prima centrale nucleare egiziana a Dabaa, nella parte nordoccidentale del paese, e prevede di istituire una zona industriale nella regione del Canale di Suez.

In segno di miglioramento dei legami tra i due paesi, la Russia ha revocato il divieto di voli turistici verso le località egiziane del Mar Rosso ad agosto dopo una pausa di sei anni a seguito dello schianto di un aereo russo sulla penisola del Sinai nel 2015. I turisti russi costituiscono circa un terzo degli afflussi turistici in Egitto, la cui industria turistica è una delle principali fonti di reddito straniero.

Storicamente l’ex Unione Sovietica è stata uno dei principali alleati dell’Egitto durante i suoi conflitti militari con Israele nel 1967 e nel 1973.

Vediamo di approfondire maggiormente le relazioni bilaterali tra Egitto e Russia.

Il 22 agosto 2021, il ministro della Difesa e della produzione militare egiziano Mohammad Zaki ha compiuto un viaggio in Russia con una delegazione militare di alto livello. Zaki ha partecipato alla settima riunione del Comitato militare misto egiziano-russo e ha incontrato diversi funzionari russi. La sua visita a Mosca dimostra il crescente rapporto speciale tra Russia ed Egitto, in particolare dopo il colpo di Stato del 2013 che ha rovesciato il presidente Mohamed Morsi. Da quando è salito al potere nel 2014, il presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi ha investito molto nelle sue relazioni con il presidente russo Vladimir Putin. Sisi vede Putin come un alleato chiave e considera le relazioni tra Mosca e Il Cairo una pietra angolare della politica estera egiziana.

Le relazioni tra Egitto e Russia risalgono a decenni fa. Si sono intensificate negli ultimi otto anni, e soprattutto da quando Sisi è salito al potere nel 2014. Il presidente Sisi sembra desideroso di costruire una forte partnership con Mosca per diversi motivi, tra cui il bilanciamento delle relazioni estere dell’Egitto e il beneficio della crescente influenza della Russia nel Medio oriente. Anche Sisi ammira chiaramente Putin come un sovrano. Per lui, investire nelle relazioni con Mosca aiuta l’Egitto a bilanciare le sue relazioni estere con attori globali, principalmente Stati Uniti e Paesi europei, che hanno criticato le violazioni dei diritti umani dell’Egitto.

La crescente presenza e influenza della Russia nella regione, dall’Iran e dalla Siria alla Turchia, alla Libia, all’Algeria e ai paesi del Golfo, l’ha resa un attore vitale nella regione. L’instaurazione di solide relazioni con la Russia non solo consentirebbe all’Egitto di ricostruire il proprio peso e la propria immagine nella regione, ma lo aiuterebbe anche a controbilanciare la crescente influenza di altri attori regionali, in particolare Turchia e Iran. A sua volta, Mosca conta sul Cairo per consolidare la sua influenza di grande potenza nella regione. Essendo il più grande paese arabo, l’Egitto può svolgere un ruolo chiave in zone di conflitto come la Libia e la Siria. In effetti, Il Cairo e Mosca tendono a coordinare le loro posizioni su queste due questioni al fine di realizzare i loro reciproci interessi regionali.

Inoltre, Sisi e Putin condividono visioni simili sul modo di affrontare sia l’opposizione interna – che entrambi non accettano né tollerano – sia le questioni regionali in Siria e Libia, nonché l’islam politico.

A riprova dell’approfondimento delle relazioni dell’Egitto con la Russia, nell’ottobre 2018 Sisi e Putin hanno firmato un accordo di partenariato globale durante la quarta visita del presidente egiziano a Mosca. L’accordo copre gli aspetti militari, di sicurezza, commerciali ed economici della cooperazione. Nel dicembre 2020 il parlamento egiziano ha ratificato un altro accordo globale tra Egitto e Russia. Secondo l’accordo i due paesi hanno convenuto di scambiarsi visite regolari a livello presidenziale e a livello dei ministri degli Esteri e della Difesa. Comprendeva anche disposizioni sulla lotta al terrorismo e sulla cooperazione in materia militare, economica, commerciale, scientifica e tecnica, turismo e gioventù. È importante sottolineare che l’accordo è valido per dieci anni e sarà automaticamente prorogato per successivi periodi di cinque anni, se nessuna delle parti notifica l’altra per iscritto attraverso i canali diplomatici della propria intenzione di risolverlo entro e non oltre sei mesi prima della scadenza dell’accordo.

È interessante notare che gli scambi economici e il commercio tra Egitto e Russia si sono notevolmente ampliati. Il commercio bilaterale tra Il Cairo e Mosca ha raggiunto i 6,2 miliardi di dollari nel 2019, di cui 5,7 miliardi di dollari di esportazioni russe verso l’Egitto, il che lo rende il più grande partner commerciale per la Russia in Medio oriente e Africa e colloca la Russia come terzo partner più importante per l’Egitto dopo l’Unione Europea e la Cina. Le principali società russe, tra cui Rosneft, Lukoil e Lada operano nel mercato egiziano con investimenti superiori a 7,4 miliardi di dollari. Inoltre, Russia ed Egitto hanno firmato un accordo per stabilire una zona industriale russa a East Port Said, che dovrebbe aumentare il numero di società e investimenti russi. La Russia prevede di investire oltre 7 miliardi di dollari per stabilire la sua zona industriale, e questo creerebbe circa 35mila posti di lavoro per gli egiziani. La Russia è anche il più grande esportatore di grano in Egitto, fornendo la maggior parte della domanda egiziana, e i prodotti agricoli rappresentano quasi l’80% delle esportazioni egiziane in Russia, rendendo quest’ultima uno dei maggiori importatori di frutta e verdura egiziana.

L’Egitto è anche diventato uno dei principali importatori di armi in Medio oriente. Secondo il rapporto 2021 dello Stockholm International Peace Research Institute (Sipri), le importazioni di armi dall’Egitto sono aumentate del 136% tra il 2011-2015 e il 2016-2020. Una scheda informativa della Sipri nel 2020 rileva che l’Egitto è stato il terzo importatore di armi al mondo nel 2015-19. Le sue importazioni di armi hanno rappresentato il 5,8% del totale globale ed erano superiori del 212% rispetto al 2010-2014. Al fine di modernizzare e diversificare il suo arsenale di armi, l’Egitto ha ampliato e rafforzato le sue relazioni militari con diversi partner negli ultimi otto anni. Ha firmato diversi accordi sulle armi con Russia e Francia. L’Egitto ha speso circa 15 miliardi di dollari tra il 2014 e il 2017 per l’acquisto di armi, di cui la quota della Russia rappresentava il 60%.

La cooperazione militare, infatti, è un elemento chiave nelle crescenti relazioni tra Egitto e Russia. Dal 2014, l’Egitto ha firmato diversi accordi militari per l’acquisto di armi russe tra cui jet da combattimento, elicotteri d’assalto, sistemi di difesa aerea e fregate. Più significativamente, la Russia costruirà la prima centrale nucleare egiziana, che si stima costerà 25 miliardi di dollari.

Infatti Mosca finanzierà l’85% del progetto attraverso un prestito russo che l’Egitto inizierà a rimborsare nell’ottobre 2029 con rate semestrali in 22 anni a un tasso di interesse del 3%. Il governo egiziano coprirà il resto dei costi, sia dal tesoro pubblico che attraverso le banche locali. Entrambi i paesi hanno raggiunto accordi di cooperazione tecnico-militare al costo di 3,5 miliardi di dollari che includevano le consegne di 46 caccia Mig-29 e 46 elicotteri Ka-52K Alligator. Inoltre, nel maggio 2017, la Russia si è aggiudicata una gara per la fornitura all’Egitto del Ka-52K, un elicottero da ricognizione e da combattimento a base navale, da imbarcare a bordo della portaelicotteri Mistral, che l’Egitto ha ottenuto dalla Francia nel 2015. Egitto e Russia hanno ha anche tenuto diverse esercitazioni militari congiunte dal 2016 che hanno rafforzato le relazioni militari tra i due paesi.

La crescente cooperazione tra Egitto e Russia va letta nel più ampio contesto delle relazioni Usa-Egitto. L’Egitto è stato un partner regionale chiave degli Stati Uniti negli ultimi cinque decenni. I due paesi hanno sviluppato una relazione speciale, con il risultato che l’Egitto è diventato uno dei maggiori beneficiari di assistenza straniera statunitense nel mondo, per un totale di circa 1,4 miliardi di dollari in aiuti militari ed economici. Tuttavia, dalla rivolta egiziana del gennaio 2011, le relazioni bilaterali tra Il Cairo e Washington hanno subito molte battute d’arresto, in particolare dopo il colpo di Stato del 2013 e il riemergere dell’autoritarismo in Egitto. Tra il 2013 e il 2015, l’amministrazione Obama ha sospeso una parte degli aiuti militari annuali degli Stati Uniti al Paese in reazione alle repressioni del governo egiziano contro le proteste nel 2013. Sisi ha risposto visitando più volte la Russia tra il 2014 e il 2018 e rafforzando le relazioni del Cairo con Mosca. Anche dopo che l’amministrazione Obama ha ripreso gli aiuti militari nel marzo 2015, Sisi ha firmato diversi accordi militari con la Russia. Ha anche esteso la partnership economica, di sicurezza e geopolitica con la Russia, che lo ha messo in contrasto con gli Stati Uniti.

Le crescenti relazioni dell’Egitto con la Russia, uno dei principali competitori globali degli Stati Uniti, lo hanno messo in una posizione scomoda con l’amministrazione Biden. Apparentemente, Sisi sta giocando le sue carte con gli Stati Uniti e sta tentando di strumentalizzare le sue relazioni con Mosca per attirare l’attenzione di Washington. La Russia sembra essere consapevole della strategia di Sisi e, a sua volta, la sta utilizzando per i propri scopi; tuttavia, questa cooperazione è altamente rischiosa e può mettere a repentaglio le relazioni dell’Egitto con uno dei suoi partner chiave. In effetti, nel 2019 il Cairo stava per essere colpito dalle sanzioni statunitensi a causa della sua mossa per acquisire velivoli Sukhoi Su-35 di fabbricazione russa. Questo è accaduto durante l’amministrazione Trump, quando, ironia della sorte, Sisi è stato visto come il “dittatore preferito” del presidente Donald Trump.

In effetti, la questione di quanto lontano possa spingersi l’Egitto nelle sue relazioni con la Russia dipende da quanto Washington può accettare e tollerare questo comportamento. Ma per ora, il Cairo sembra a suo agio nel seguire quella strada, sperando che servirà i suoi interessi a lungo termine.

Un’ultima fra l’altro non marginale notazione: i paesi democratici come la Francia hanno ottimi rapporti con l’Egitto anche nel settore strettamente militare. Italia inclusa.

