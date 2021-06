Egiziano abusivo minaccia giornalista Rete 4/ “Se esce il mio nome in tv vedi…”

A Fuori dal Coro torna l’appuntamento con “ladri di case”, gli abusivi che occupano case senza averne diritto, e ieri sera ci si è soffermati in particolare sulla vicenda con protagonista un egiziano che sta di fatto truffando una donna di 80 anni. Dopo un regolare contratto d’affitto lo stesso nordafricano ha deciso di non pagare più, e la signora Matilde da circa un anno e mezzo combatte per buttarlo fuori. Ma c’è di più perchè l’egiziano ha deciso a sua volta di subaffittare la casa a degli sconosciuti, prendendo 150 euro al mese da ogni persona. “Sono due anni che sto vivendo veramente un incubo – ha raccontato l’anziana truffata a Rete 4 – lui prende i soldi, 150 euro. Ho la casa occupata, mi dicono le bugie e mi fanno anche le minacce. la mia casa è distrutta, è messa molto male, lui prende i soldi e io pago le spese di condominio, le tasse”.

“Non mi paga nulla dal mese di febbraio 2020, dal 16 febbraio – continua la povera anziana – mi ha detto un sacco di bugie all’inizio, è una persona molto bugiarda e cattiva, mi ha preso in giro inizialmente, ma lui prende i soldi e io pago le tasse”. Mario Giordano commenta: “La signora Matilde paga le tasse, il signore incassa i soldi e non paga le tasse, oltretutto in una situazione di irregolarità diffusa perchè se io vado in un hotel do la carta di identità, mentre chi entra ed esce dalla casa della signora Matilde potrebbero essere persone per bene o terroristi ma nessuno sa nulla, allora siamo andati a vedere”.

Un inviato del programma si è recato sul posto ed oltre a testimoniare la situazione di degrado e a trovare delle persone all’interno dell’appartamento occupato, non è riuscito a risalire all’egiziano. A quel punto l’ha contattato al telefono e il giornalista è stato minacciato: “Io non pago l’affitto perchè ha iniziato male con me – ha raccontato l’abusivo – dammi 5.000 euro e me ne vado. Io non ho paura di te, stai parlando con un egiziano testa di ca*zo, io non ho paura di niente hai capito?, Capisci?”. Quindi le minacce: “Se vedo il mio nome in tv, sai cosa faccio? Non ti dico cosa faccio, va bene ok, iniziamo…”.

La donna ha presentato regolare denuncia alle forze dell’ordine: “Ho chiamato la polizia quando ho avuto il sospetto che nelle casa ci fossero altre persone oltre all’egiziano, in quanto io sono responsabile, la polizia è intervenuta, sono saliti, han trovato 5 persone, li hanno multati, dicendomi che non potevano fare niente perchè hanno il permesso di soggiorno”.



