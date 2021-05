Egiziano stupra 24enne tedesca/ “Aveva le gambe scoperte, chiunque lo avrebbe fatto”

Sono decisamente scioccanti le parole rilasciate dall’egiziano arrestato negli scorsi giorni perchè accusato di aver violentato una 24enne tedesca, a Marina di Carrara (Toscana), per una breve vacanze nel cuore della splendida regione del centro Italia. I due si sono probabilmente incontrati per strada, una sigaretta offerta, racconta il quotidiano La Nazione, due chiacchiere poi l’improvviso raptus di follia e violenza. La 24enne, originaria di Berlino, avrebbe cercato di difendersi dall’aggressione, ma nulla ha potuto contro la brutale veemenza del giovane. La studentessa ha fatto chiaramente capire che non sarebbe andato oltre, ma il rifiuto non è bastato e il nord-africano l’ha presa con forza, mettendole una mano sulla bocca, e violentandola.

«Qualsiasi uomo avrebbe fatto come me», ha raccontato poi lo stesso parlando con il giudice, dando poi la responsabilità all’hashish fumato e a qualche bicchiere di troppo. Quindi ha aggiunto: «Aveva le gambe scoperte», come se il portare la gonna, i pantaloncini o un costume, sia sinonimo di consenso sessuale. Un racconto choc, che non lascia spazio a pentimento o a ravvedimento, ed anche per questo il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Massa ha confermato il fermo in carcere, definendo il soggetto come «Pericoloso e privo di autocontrollo».

EGIZIANO STUPRA 24ENNE TEDESCA: IL BLITZ E L’ARRESTO IN TEMPI RECORD

C’è infatti il rischio che, una volta libero, l’egiziano possa commettere un’altra volta lo stesso reato, di conseguenza il 24enne è rimasto in galera in attesa poi di un regolare processo. Da segnalare l’arresto in tempi record, visto che i carabinieri lo hanno individuato subito dopo la denuncia della vittima, grazie ad un blitz che ha portato gli agenti a setacciare i luoghi bazzicati dagli extracomunitari, a cominciare da case abbandonate e pizzerie: in una di queste è stato trovato il giovane, che è stato quindi portato in caserma e poi interrogato. Una volta che lo stesso non è riuscito a fornire un alibi convincente, e vista la corrispondenza con le indicazioni della 24enne tedesca, a quel punto è scattato il fermo.

