Egle Lazzarin, chi è la moglie di Paolo Conte/ La sua bellezza folgorò Roberto Benigni: “Mi piace…”

CHI È EGLE LAZZARIN LA MOGLIE DI PAOLO CONTE

Paolo Conte ha conosciuto Egle, la sua bellissima moglie, nel 1975. Nonostante sia diventata la donna della sua vita, non si sa molto di lei, perché entrambi hanno sempre preferito proteggere la loro vita privata. Il musicista jazz, del resto, è noto per la sua forte riservatezza ed è per questo motivo che ancora oggi non è chiaro come i due si siano incontrati, conosciuti e infine innamorati. Quello che si sa con certezza è che Egle è stata la sua musa ispiratrice, la sua forza nella vita privata e nella vita professionale. A riprova di ciò, ci sono le canzoni che Paolo Conte nel corso della sua carriera le ha dedicato: “Un gelato al limon” è l’esempio più eclatante.

“È una dichiarazione d’amore, ma non seduttiva o malandrina. Eravamo già innamorati e addirittura sposati”, ha fatto sapere Paolo Conte durante un’intervista rilasciata a “Sette – Corriere della Sera”. Nella canzone lui canta “donna che stai entrando nella mia vita con una valigia di perplessità” ed è stato proprio l’artista a parlare di queste perplessità: “Allora non lo sapevo. Comincio a capirlo adesso”. Egle ha partecipato anche al film documentario dedicato al cantante “Vieni via con me” di Giorgio Verdelli. Su questo Conte non ha esitato a sottolineare come l’atteggiamento della moglie sia stato “da vera diva. Roba da Greta Garbo!”.

EGLE LAZZARIN, QUELLA VONTA CHE CONQUISTÒ IL CUORE DI BENIGNI

Egle, la moglie di Paolo Conte, è famosa per la sua straordinaria bellezza. Una bellezza messa in risalto anche da Roberto Benigni, durante una serata importante. Sempre all’interno del documentario che racconta la vita di Paolo Conte, viene ricordato l’aneddoto: correva l’anno 1981, Club Tenco. A quanto pare, l’attore rimase folgorato dallo splendore di Egle, arrivata con il marito. Salì dunque sul palco e dedicò una canzone alla donna, cantando ‘mi piace la moglie di Paolo Conte’.

Il cantautore, non proprio propenso a certe esternazioni, riuscì a cavarsela brillantemente rispondendo a Benigni: quando arrivò il suo turno sul palco, cantò il suo brano “Il Loggione”, dedicandolo alla zia di Benigni, di cui fece sapere (ironicamente) di essere perdutamente innamorato.

