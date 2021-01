Ego Airways, nuova compagnia aerea Made in Italy/ Debutto a marzo: prezzi e tariffe

Sta per decollare la nuova compagnia aera Made in Italy, Ego Airways. Presentata lo scorso dicembre 2020, i primi voli scatteranno il prossimo 28 marzo e i biglietti sono già in vendita. Inizialmente verranno coperti gli scali di Forlì, Firenze, Catania, Parma, Bari e Lamezia Terme, poi, dal 4 giugno, toccherà anche a Cagliari, Bergamo e Roma. Come fa sapere siviaggia.it, Catania e Forlì saranno collegati con due voli giornalieri da lunedì a venerdì, con l’aggiunta di un volo al giorno per sabato e domenica.

Anche Catania e Parma avranno collegamenti giornalieri, mentre fra Catania e Firenze si potrà volare da lunedì a sabato. Inizialmente la flotta aerea della Ego Airways sarà composta da due Embraer 190, il cui hub sarà l’aeroporto di Forlì nonché quello di Catania, ma l’obiettivo è ovviamente quello di crescere nel tempo. Due velivoli che avranno due nomi “umani”, in quanto uno si chiamerà Martina, così come il nome della figlia del presidente della stessa compagnia aerea, nata un anno fa.

EGO AIRWAYS, TRE DIVERSE TARIFFE

Ego Airways fa sapere che si tratterà di una compagnia aerea che cercherà di valorizzare il Made in Italy, guidata appunto dai valori che contraddistinguono la nostra magnifica nazione. Di conseguenza i menù a bordo saranno caratterizzati da cibo rigorosamente italiano, ed inoltre, i packaging di cibo e bevande saranno eco-friendly. Per quanto riguarda il costo dei biglietti, al momento sono state annunciate tre diverse fasce di prezzo: la tariffa “just go”, quella low cost, da 48.90 euro, e la tariffa “Private” da 98.90 euro. Inoltre c’è anche una via di mezzo, la tariffa cosiddetta “Lounge”. La differenza fra i tre prezzi sta nella disposizione, con la Private che riguarderà i primi posti, quelli più comodi e spaziosi; inoltre previsti anche simpatici servizi a pagamento come ad esempio la possibilità di salire a bordo dell’aereo dopo essere stati portati in limousine.



