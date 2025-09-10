Paola Egonu rinnova il suo contratto con il Vero Volley Milano per altri due anni e ne diventa anche capitana

Egonu rinnova e diventa capitana del Vero Volley Milano

L’ultima settimana di sport ha avuto come protagonista la nazionale italiana femminile di volley che ancora una volta è riuscita a portare a casa un trofeo importantissimo come il Mondiale sotto la guida di Julio Velasco che si è confermato come uno dei migliori tecnici oltre che un grande condottiero e guida per le sue atlete. Con la fine della competizione le ragazze della Nazionale faranno ritorno ai loro club con i quali giocheranno la prossima stagione e in alcuni casi anche quelle successiva, infatti è stato confermato che Paola Egonu rinnova con il Vero Volley Milano per rimanerci per altri due anni.

L’opposto della Nazionale ha scelto di proseguire la sua avventura nel capoluogo lombardo nella squadra per cui dal prossimo anno avrà anche il ruolo di capitano vista la decisione della miglior giocatrice dell’ultimo Mondiale, Alessia Orro, di trasferirsi in Turchia dove vestirà la maglia del Fenerbahce. Egonu dopo l’annuncio da parte del club ha dichiarato di essere onorata di aver ricevuto questa grande responsabilità e che non vede l’ora di iniziare la nuova stagione con le sue compagne che sarà lunga ma che è certa potrà essere piena di soddisfazioni e successi.

Egonu rinnova, i primi impegni della nuova stagione

Paola Egonu rinnova con Milano e cercherà da subito di ripagare la fiducia del club nella prima competizione in programma, ovvero il torneo di Courmayeur che si giocherà il 26 e il 27 settembre e dove parteciperanno Conegliano, Scandicci, Novara e ovviamente la stessa Vero Volley Milano. Al termine di questo primo torneo poi si aspetterà l’inizio della stagione ufficiale che sarà il 6 di ottobre e che per la squadra dell’opposto della Nazionale vedrà la sfida casalinga contro Bergamo e che avrà l’obiettivo di tornare a competere per la vittoria finale che nell’anno passato non è riuscita.

La squadra milanese però oltre ad aver perso la miglior giocatrice del Mondiale, sua palleggiatrice e capitana, ha dovuto salutare anche salutare un altro pezzo importante della squadra di Velasco, ovvero la schiacciatrice Miriam Sylla che ha deciso di seguire la sua amica Orro in Turchia ma in un’altra sponda di Istanbul, ovvero quella giallorossa del Galatasaray. Sarà quindi dovere del nuovo capitano della squadra prendere in mano le redini della squadra e portarla ad importanti traguardi oltre che aiutare le nuove compagne ad integrarsi in un gruppo già ben formato.