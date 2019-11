EICMA 2019/ Con RIDEMOOD l’esposizione contamina Milano

Domani aprirà i battenti EICMA 2019 presso i padiglioni di Fiera Milano a Rho (le prime due giornate saranno dedicate alla stampa e agli operatori). Ma lo spettacolo di EICMA andrà oltre il quartiere fieristico. Con RIDEMOOD, lo spirito dell’evento espositivo continuerà anche quest’anno a vivere in città attraverso un palinsesto di iniziative, collaborazioni ed eventi gratuiti coordinato da EICMA, che nei quartieri più vivi e significativi di Milano racconteranno l’anima e l’attitudine dell’universo a due ruote.

RIDEMOOD, infatti, è lo spirito di EICMA che vive in città e sul territorio: un contenitore di eventi, collaborazioni e iniziative che contaminano Milano durante l’Esposizione Internazionale del Ciclo e Motociclo. Il cuore dell’evento espositivo più atteso al mondo per gli appassionati e l’industria di riferimento batte per le strade del capoluogo lombardo nei sui quartieri più vivi e significativi. Oltre le moto, oltre le biciclette, i padiglioni e gli stand, RIDEMOOD è divertimento e lifestyle. Un ricco palinsesto di appuntamenti gratuiti coordinato da EICMA, che racconta l’anima e l’attitudine dell’universo a due ruote. Immancabile infine l’ormai storica collaborazione con la Rinascente di Milano e le iniziative legate al suo spettacolare “Love to Ride”. Il programma completo sarà presto disponibile su eicma.it.

