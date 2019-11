EICMA 2019/ Le occasioni di acquisto al Temporary Bikers Shop

Ultime ore per visitare EICMA 2019. Oggi infatti è l’ultimo giorno di apertura dell’Esposizione Internazionale del Ciclo e Motociclo giunta alla sua edizione numero 77. Da ricordare che per chi raggiunge il quartiere espositivo di Rho Fiera in moto, EICMA offre un servizio di parcheggio coperto gratuito (PM1 – Porta Ovest del comprensorio fieristico). Anche quest’anno, inoltre, sarà possibile accedere al Temporary Bikers Shop, l’esclusivo spazio commerciale dedicato ai motociclisti. In quest’area è possibile vedere e acquistare accessori, abbigliamento, caschi, componenti e attrezzatura di ogni tipo per la moto. L’area shopping più attesa dagli amanti delle due ruote si trova al Padiglione 9.

A ECIMA c’è spazio anche per la creatività, l’innovazione e i giovani imprenditori. L’area Start Up e Innovation è una finestra sul futuro della mobilità e con la sua formula ormai consolidata, rappresenta la scommessa di EICMA sui giovani, dove startupper da tutto il mondo presentano al grande pubblico e agli operatori idee, soluzioni e prototipi. Per visitarla basta recarsi al Padiglione 11.

