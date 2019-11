EICMA 2019/ Oggi l’apertura al pubblico. Attesa per gli show di MotoLive

A partire dalle 9:30 di oggi, EICMA 2019 aprirà i battenti anche per il pubblico, dopo due giornate dedicate alla stampa e agli operatori. Da ricordare che le donne non pagano l’ingresso presso i padiglioni di Rho Fiera Milano. Una delle aree dove i visitatori si concentreranno maggiormente è senza dubbio MotoLive, lo spettacolare e adrenalinico contenitore racing di EICMA. L’immancabile area esterna, giunta alla sua 15° Edizione, dove il pubblico può assistere gratuitamente a competizioni e lasciarsi entusiasmare da show, musica e spettacoli di intrattenimento. Un’occasione unica e molto attesa dagli appassionati per vedere da vicino i piloti, nazionali e internazionali, delle più prestigiose discipline off-road e per esaltarsi con le fenomenali run di Freestyle Motocross e Trial Acrobatico. Tra le gare titolate di quest’anno sono previste le finali degli Internazionali d’Italia di Supercross e le gare internazionali di QuadMX, di Flat Track e WMX.

L’area esterna di MotoLive accoglie quest’anno per la prima volta una tappa speciale di EICMA FOR KIDS, il programma di educazione e avviamento alle due ruote dedicato ai più piccoli. Il progetto targato Esposizione Internazionale Ciclo e Motociclo, promosso insieme Regione Lombardia e con il sostegno della Federazione Motociclistica Italiana, si rivolge ai bambini dai 4 agli 11. Per loro, prove gratuite di moto e bici e la possibilità di apprendere i fondamentali dell’educazione stradale attraverso un percorso propedeutico realizzato grazie al supporto del Moto Club Motofalchi della Polizia Locale Milano.

