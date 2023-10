Eiffel 65: chi sono gli ospiti all’Arena Suzuki dai ’60 ai 2000?/ Gabri Ponte annuncia la reunion!

Arena Suzuki dai ’60 ai 2000: Eiffel 65 ospiti ufficiali

Sale l’attesa generale dell’occhio pubblico per lo spettacolo Arena Suzuki dai ’60 ai 2000, dove é prevista tra gli altri in scaletta la partecipazione degli Eiffel 65. Nea set-list dell’evento, lo storico gruppo italiano e di risonanza internazionale, che ha conquistato i vertici delle classifiche musicali nel mondo con il tormentone euro-dance pop Blue da ba dee, segna il ritorno televisivo made in Italy, con un’apparizione prevista nello show evento condotto da Amadeus in casa TV e streaming Rai, nell’appuntamento di Arena Suzuki dai ’60 ai 2000.

Mal, chi é il cantante di Furia all'Arena Suzuki dai '60 ai 2000?/ Ex membro dei Primitives e...

Ospiti nella set-list del format Rai, con una esibizione a sorpresa in cui Blue da ba dee si preannuncia essere la colonna sonora, il gruppo storico torna al centro della cronaca rosa con un messaggio social del membro storico e dj Gabri Ponte. Il dj italiano dal più alto volume di streaming su Spotify Global, su scala mondiale, anticipa una reunion degli Eiffel 65 per il venticinquennale dal rilascio dello storico tormentone bop nel segno dell’Euro dance di cui la formazione originale diventava caposcuola negli anni ’90.

Chi è Alexia con "Uh La La La"/ Successo mondiale:"sono andata addirittura a Top of the Pops"

“Grazie a tutti per questo viaggio meraviglioso. Ci vediamo nel 2024 per festeggiare insieme 25 anni di Dance, 25 anni di BLUE!- fa sapere Gabri Ponte, nell’attesa di Arena Suzuki dai ’60 ai 2000, anticipando un grande ritorno degli Eiffel 65 alla formazione originale, inclusa la sua presenza dopo l’uscita dal gruppo nel 2005-.

#blue #electronicmusic”.

Gabri Ponte rompe il silenzio sugli Eiffel 65

Il messaggio condiviso dal dj italiano in un post su Instagram, nell’attesa dell’apparizione degli Eiffel 65 all’evento Rai, é corredato da un video dello storico Festivalbar, programma cult a cui prendevano parte i componenti della leggendaria formazione musicale caposcuola dell’euro-dance. Un messaggio social che infiamma l’attesa generale per l’ospitata degli Eiffel 65 all’Arena Suzuki dai ’60 ai 2000 unitamente a quella per il nuovo progetto musicale che la storica band ha a quanto pare in cantiere per la celebrazione dei 25 anni del tormentone mondiale.

Arena Suzuki dai ’60 ai 2000, 3a puntata/ Diretta e cantanti: gran finale con Natalie Imbruglia e Zarrillo

© RIPRODUZIONE RISERVATA