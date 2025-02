Questa sera, venerdì 7 febbraio, gli Eiffel 65 sbarcano a Dalla Strada al Palco per un’esibizione a sorpresa con uno dei concorrenti finalisti. La band esplosa negli anni novanta con melodie contagiose e tormentoni indimenticabili come Blue (Da Ba Dee) ha vissuto momenti davvero epici in carriera, almeno finché il gruppo è rimasto unito.

Chi è Gabry Ponte, autore di Tutta l’Italia/ È suo il nuovo jingle di Sanremo 2025

La formazione originale, composta da Jeffrey Jey, Gabry Ponte e Maurizio Lobina, ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo della musica leggera, scalando le classifiche con brani elettrizzanti, che hanno fatto impazzire intere generazioni. Dai singoli Move Your Body a Too Much of Heaven, gli Eiffel 65 hanno costruito il proprio successo sfornando puntualmente delle vere e proprie hit diventate rapidamente virali e, ancora oggi, amatissime dai fan di vecchia data.

Gabry Ponte/ L'ex Eiffel 65 di "Blue": "sono felice di essere un modello per tanti ragazzi"

Gli Eiffel 65, una nuova storia dopo la rottura con Gabry Ponte: ecco perché si separarono

Il periodo d’oro degli Eiffel 65 svanisce agli inizi degli anni duemila, quando Gabry Ponte decide di lasciare i suoi compagni di avventura. Nessuno screzio dietro la sua scelta, anche se l’uscita di scena si rivelerà essere un durissimo colpo per tutto il gruppo. Gabry Ponte vuole sperimentare altro e avvia la carriera da solita con nuovi progetti. Gli Eiffel 65 nel frattempo conoscono una fase di stallo ma nel 2010 il trio decide di riunirsi e tornare in scena.

La notizia fa scalpitare i fan, ma dopo pochi anni la band si arena nuovamente con l’uscita di Gabry Ponte, che ancora una volta decide di fare un passo indietro e lascia Jeffrey Jey e Maurizio Lobina. Quest’ultimi portano avanti il progetto con le loro forze e nel 2024 si rivedono al Festival di Sanremo per la serata duetti, al fianco di Fred de Palma. Questa sera la tappa come super ospiti nel talent show di Bianca Guaccero e Nek.

Gabry Ponte/ Il successo mondiale con gli Eiffel 65 di Blue all'amore per la "misteriosa" moglie