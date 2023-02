Eiffel 65, finalisti a Una voce per San Marino/ Andranno all’Eurovision Song Contest 2023?

Eiffel 65 a Una voce per San Marino

Gli Eiffel 65, senza Gabri Ponte hanno partecipato con il pezzo “Movie Star” al Festival Una voce per San Marino: il vincitore rappresenterà la Repubblica di San Marino all’Eurovision Song Contest che si terrà a Liverpool il 9, 11 e 13 maggio 2023. L’anno scorso il vincitore fu Achille Lauro con la canzone “Domenica”. All’ESC 2022 Lauro non superò la seconda semifinale PalaOlimpico di Torino.

Quest’anno il Festival ha cambiato le regole vietando ai big di Sanremo di potersi iscrivere, tra i presenti c’erano: l’ex concorrente del Grande Fratello VIP Pamela Prati, l’ex tronista di Uomini e Donne Francesco Monte, che partecipò al Festival anche lo scorso anno; ex allievi di Amici di Maria de Filippi come Deborah Iurato, Manuel Aspidi, Moreno e Le Deva, trio composto da Verdiana Zangaro, Greta Manuzi e dall’ex di X Factor, Roberta Pompa. Tra i semifinalisti anche Massimo Di Cataldo in coppia con Andrea Agresti, poi Roy Paci, Stefano D’Orazio dei Vernice e gli Eiffel 65.

Eiffel 65 in finale con “Movie Star”

Secondo quanto riportato da Pipol gli Eiffel 65 sono volati in finale con il brano “Movie star”. Secondo il portale di gossip sono loro i favoriti per la vittoria finale e rappresentare San Marino all’Eurovision Song Contest 2023. Sabato 25 febbraio si sfideranno sul palco del Teatro Nuovo di Dogana i 22 finalisti di Una voce per San Marino. La finale della seconda edizione del Festival sarà condotta da Jonathan Kashanian e da Senhit. Il presidente della giuria finale sarà invece Al Bano. Sarà possibile seguire l’evento in tv sul Digitale Terreste al canale 831, sulla piattaforma Sky al canale 520 e su Tv Sat al canale 93. Chi rappresenterà San Marino all’Eurovision Song Contest 2023? L’evento è in programma per il 9, 11 e 13 maggio 2023 alla Liverpool Arena, nel Regno Unito.

