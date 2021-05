Eitan Biran estubato: “occhi riaperti”/ Sopravvissuto funivia Mottarone: zia con lui

Come già pre-annunciato ieri, il piccolo Eitan Biran – il bimbo di origini israeliane di 5 anni, unico sopravvissuto alla tragedia della funivia Stresa-Mottarone – è stato estubato questa mattina nel reparto di Rianimazione dell’ospedale infantile Regina Margherita di Torino. L’annuncio è stato dato dal direttore generale della Città della Salute di Torino, Giovanni La Valle, nell’ultimo bollettino pubblico diffuso di persona ai giornalisti (da stasera, vi sarà solo un comunicato stampa ad informare delle condizioni di salute del piccolo Eitan): «Il risveglio sta proseguendo ed è stato estubato».

«Per un momento – aggiunge La Valle – il piccolo Eitan ha ripreso conoscenza». Il bimbo ha perso l’intera famiglia nel dramma sul Mottarone: papà Amit (che abbracciandolo durante lo schianto molto probabilmente gli ha salvato la vita), mamma Tal, il fratellino Itshak Cohen e i nonni Barbara e Itshak, tutte le salme sono state rimpatriate in Israele per i funerali dei prossimi giorni.

LE CONDIZIONI DI EITAN BIRAN

Con Eitan Biran ora vi è la zia Aya (residente a Pavia) e i nonni paterni, oltre ad una psicologa per tutta la lunga fase del risveglio dal coma farmacologico indotto dopo le operazioni post-trauma: «I parenti saranno coinvolti nel risveglio del bambino», spiegano i medici dell’ospedale torinese, dato che con calma e cautela dovrà essere spiegato al bimbo cosa sia successo e perché la sua famiglia non è l’ accanto a lui. «È importante che, al suo risveglio, il bambino incontri volti per lui significativi», ha spiegato alla stampa la dottoressa Marina Bertolotti, psicologa del dipartimento pediatrico del Regina Margherita. Gli occhi sono stati riaperti per alcuni minuti, ma Eitan ancora avrà bisogno di giorni per un completo ritorno alla “normalità” fisica: a livello psicologico e affettivo invece lo attende una sfida enorme. Ma quel nome Eitan, che in ebraico significa “Forza”, sembra a questo punto incredibilmente “calzante” della sua situazione: «La notte è passata tranquilla e conferma la stabilità clinica del bambino nonostante le condizioni critiche. Il fatto che siamo riusciti a estubarlo è un fatto positivo», spiegano i medici ripetendo più volte la parola molto poco scientifica come ‘speranza’. Noi ci aggiungiamo anche la preghiera, come del resto sta facendo l’intera Italia da domenica scorsa.

