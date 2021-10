Eitan Biran, nonno fa ricorso/ “Non deve tornare in Italia, Aya si tenga i soldi”

Eitan Biran, il piccolo sopravvissuto alla tragedia della funivia del Mottarone, nella quale hanno perso la vita i suoi genitori e il suo fratellino, dovrà tornare in Italia, come stabilito dalla sentenza espressa dal tribunale dei minori di Tel Aviv. Una notizia che nelle scorse ore ha provocato la reazione della nonna israeliana del piccolo, che ha affermato ai microfoni del Tg1: “Eitan è nato in ospedale in Israele, è sempre stato a casa mia, ogni anno per 3-4 mesi viveva qui. I suoi giocattoli, i suoi vestiti sono qui. Dico solo che Eitan è mio nipote. Se sua zia Aya vuole i soldi, può prenderli, non mi interessa. Questo bambino di soli 6 anni merita di essere salvato e cresciuto in Israele”.

Eitan tornerà in Italia/ Sentenza tribunale Tel Aviv lo ha affidato a zia Aya Biran

Giancarlo Giojelli, inviato Rai, è intervenuto nella mattinata di oggi, martedì 26 ottobre 2021, ai microfoni di “Storie Italiane”, approfondendo il caso: “In attesa dell’appello, per una settimana il bimbo sarà affidato per tre giorni alla zia Aya e per tre giorni alla famiglia Peleg. Il regime condiviso favorirà quindi la concordia familiare che auspica il giudice della sentenza, anche se i toni non sono stati fino a questo momento affatto concilianti. Sono stati presentati due appelli dalla famiglia Peleg: uno sarà discusso il primo dicembre in Corte d’Appello di Milano e uno a Pavia. Quest’ultimo è un appello ‘de iure’, sulla correttezza della sentenza di affidamento del piccolo alla zia Aya”.

Eitan, verso processo-lampo/ Tre udienze: possibili scenari “rimpatrio o in Israele…”

EITAN BIRAN: “CI POTREBBE ESSERE ANCORA UN ULTERIORE RICORSO ALLA CORTE SUPREMA DI ISRAELE”

In questa settimana di “affidamento” alternato tra i due rami della famiglia, nonno Shmuel Peleg compreso, non c’è però un controllo, per evitare che si ripalesi quanto già avvenuto in Italia: “Non c’è polizia sotto casa del nonno – ha asserito Giojelli –. Su questo punto gli avvocati hanno garantito che non si ripeteranno episodi come quello del ‘sequestro’ italiano. Ci potrebbe inoltre essere ancora un ulteriore ricorso alla Corte Suprema di Israele, ma tutto dovrebbe risolversi nell’arco temporale di un mese, perché questo bambino ha bisogno di avere una vita serena”.

LEGGI ANCHE:

Eitan, tribunale Israele non deciderà su affidamento/ "Verdetto su rientro in Italia"

© RIPRODUZIONE RISERVATA