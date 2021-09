Eitan Biran rapito da nonno/ Funivia Mottarone, Procura indaga “Sequestro di persona”

Eitan Biran, il bimbo sopravvissuto alla tragedia della funivia del Mottarone, è stato rapito dal nonno materno e portato in Israele. La notizia si è diffusa nella tarda serata di ieri e ha trovato conferme nella mattinata di oggi, con la Procura di Pavia che ha ufficialmente avviato un’inchiesta per sequestro di persona, dal momento che il bimbo è stato sottratto alla zia Aya, che è la sua tutrice legale, dopo la drammatica morte dei suoi genitori e del fratellino Tom, di soli due anni.

Mottarone, pg Cassazione “azione disciplinare per 2 giudici”/ “Gravi scorrettezze e…”

Il bambino avrebbe dovuto trascorrere soltanto alcune ore in compagnia del nonno, dalle 11 alle 18 di ieri, ma a casa non ha mai fatto ritorno. In questi minuti ha parlato la zia materna, Gali Peleg, ai microfoni della radio israeliana 103: “Parlo solo per chiarire che abbiamo agito per il bene di Eitan – ha dichiarato –. Lui ha urlato di emozione quando ci ha visto e ha detto ‘Finalmente sono in Israele’. Non ha cessato di emozionarsi e di dire che noi siamo la sua vera famiglia. Ha detto di sentirsi fra le nuvole. Finalmente gli è tornato il colore sul viso”.

Funivia Mottarone, Di Matteo difende Banci Buonamici/ “La revoca mina autonomia gip”

EITAN BIRAN, LA ZIA MATERNA: “SIAMO STATI OBBLIGATI A PORTARLO DA NOI”

La zia materna ha quindi affermato che non si tratta di rapimento, in quanto “siamo stati obbligati a fare questo, non avevamo più saputo quali fossero le condizioni mentali e di salute del piccolo Eitan. Potevamo solo vederlo per breve tempo. Lo abbiamo riportato a casa, così come i genitori volevano per lui. Inoltre, la custodia alla zia paterna risulta irregolare”.

Spiazzato l’avvocato Franz Sarno, legale solo sul fronte del risarcimento del danno per la tragedia della funivia del Mottarone di Shmuel Peleg, nonno materno: “Ho appreso questa notizia stamattina, è stata una doccia fredda – ha asserito –. Io mi occupo solo del risarcimento del danno, avevo sconsigliato di fare questa guerra sulla pelle del minore”. Amareggiato il sindaco di Stresa, Marcella Severino: “Eitan aveva un mese quando è arrivato in Italia ed è cresciuto qui. Dopo il trauma subìto, stava lentamente ritrovando un po’ di equilibrio. Mi lascia l’amaro in bocca sapere che è stato sradicato dai suoi punti fissi”.

Funivia Mottarone, parla la Gip "cacciata"/ "Nessuna anomalia nel mio operato"

© RIPRODUZIONE RISERVATA