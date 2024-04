Eiza Gonzáles, chi è la nuova fidanzata di Guy Binns/ L’ex di Eleonora Berlusconi paparazzato con l’attrice

Eiza Gonzáles è la nuova fidanzata di Guy Binns, modello ex di Eleonora Berlusconi

Se è vero che Eleonora Berlusconi è stata sempre molto riservata sulla sua vita privata, è anche vero che era nota a tutti la sua relazione con il modello e personal trainer inglese Guy Binns. I due hanno avuto una lunga storia d’amore, durata 11 anni, durante la quale hanno avuto tre figli. Poi le voci di crisi e, infine, la rottura definitiva. Oggi non è chiaro se Eleonora abbia un nuovo compagno, ciò che invece appare certo è che per lui sia così.

A confermarlo sono le foto pubblicate dal settimanale Chi, che vedono Guy Binns al fianco di Eiza Gonzáles. “Messicana, 34 anni, figlia di una modella, ha iniziato a recitare e a cantare nelle telenovelas già da giovanissima, poi si è trasferita a Los Angeles con il sogno di sfondare nel cinema americano e si è scontrata con il solito pregiudizio che affligge le bellissime: ‘troppo sexy per la parte’”, fa sapere il settimanale, sottolineando come poi l’attrice sia comunque riuscita a farsi spazio nel mondo di Hollywood, nonostante tali difficoltà.

Eiza Gonzáles e Guy Binns beccati insieme a Londra: i dettagli

Eiza Gonzáles, negli ultimi anni, si è fatta notare in produzioni anche molto importanti. Citiamo, ad esempio, il film Fast & Furious – Hobbs & Shaw, The Ministry of Ungentlemanly Warfare, l’ultimo film di Guy Ritchie, ed è anche protagonista nella serie TV Netflix Il problema dei 3 corpi. Ed è proprio mentre promuoveva la serie fantascientifica a Londra che Eliza e Guy sono stati paparazzati insieme: “la cena in un ristorante chic e poi il rientro nell’albergo di lei.” si legge. Sembra, dunque, non ci siano dubbi sul fatto che tra i due ci sia del tenero.











