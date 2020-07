Ekdal vs Ibrahimovic/ Troppo ingombrante per la Svezia, parole pesanti contro Zlatan!

Albin Ekdal si toglie qualche sassolino contro il gigante Zlatan Ibrahimovic. Il centrocampista della Sampdoria e della Nazionale svedese si è lasciato andare ad alcune considerazioni piuttosto pesanti nei confronti del centravanti del Milan, la cui presenza sarebbe diventata troppo ingombrante persino per una Nazionale come quella gialloblu. Parola di Albin Ekdal, che dall’alto della sua esperienza si sofferma sugli aspetti negativi della convivenza in squadra con Zlatan Ibrahimovic. La stella svedese ha segnato e continua a segnare ovunque, qualunque sia la maglia che indossi. Fisico invidiabile e fiuto del gol ancora efficace, eppure secondo il centrocampista della Sampdoria la sua presenza in Nazionale si sarebbe rivelata controproducente per la squadra. Secondo quanto riportato da faz.net, Ekdal avrebbe manifestato parecchi dubbi sul reale apporto di Ibrahimovic alla causa svedese.

Ekdal vs Zlatan Ibrahimovic: “Meglio senza una stella”

“Meglio stare senza una stella”, sarebbe il concetto espresso da Albin Ekdal. Il centrocampista blucerchiato ha svelato tutte le difficoltà riscontrate nella gestione degli equilibri di spogliatoio, con la presenza di Ibrahimovic sempre più ingombrante: “La nostra formazione era composta da una stella mondiale e dieci giocatori decenti per aiutarlo a dominare. Questa tattica si è rivelata complicata”, ha detto il trentenne ex Cagliari. Contro il 38enne Ibrahimovic dunque sono volate parole piuttosto pesanti, nonostante il centravanti del Milan vanti numeri da capogiro, con 62 gol in 116 partite internazionali all’attivo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA