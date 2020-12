Eki finalista All Together Now, chi è?/ Hunziker: “Fai un pernacchione a tutti quelli che…”

Ultima puntata questa sera di “All Together Now”, il game show musicale delle reti Mediaset giunto oramai alla finalissima della sua terza edizione: e nel parterre di concorrenti rimasti in gara in questa edizione 2020, assieme a Silvia Rita Iannone, Antonio Marino, Alessio Selvaggio, Domenico Iervolino, Danila Cavalera e Savio Vurchio c’è anche Eki. E il 33enne che all’anagrafe fa Kam Cahayadi e da anni oramai vive a Milano dopo essere arrivato da Giacarta (capitale dell’Indonesia) è certamente uno degli artisti più interessanti visti all’opera nel format ideato da Endemol Shine Italy e condotto da Michelle Hunziker: per arrivare in finale, riscuotendo peraltro il consenso della giuria, Eki si è esibito con una emozionante cover di Nek. Come riporta anche la clip della sua esibizione pubblicata sul portale di MediasetPlay, il 33enne si è esibito cantando in italiano e scegliendo uno dei brani più famosi dell’artista emiliano, ovvero “Fatti avanti amore”. E prima di cantare, imbeccato dalla stessa Hunziker, Eki si è lasciato andare a un “pernacchione” nei confronti di tutti coloro che pensavano non ce l’avrebbe fatta ad arrivare fino in fondo al programma.

EKI, FINALISTA DI ‘ALL TOGETHER NOW’: SPOPOLA IN SEMIFINALE LA SUA COVER DI NEK

E uno dei momenti più curiosi dell’esibizione di Eki nel corso della puntata che gli è valso l’accesso alla finalissima di questa sera, dopo il siparietto di cui sopra con la conduttrice, è stato quando l’artista indonesiano ha rivelato di avere in serbo due canzoni per il pubblico e la giuria. “Scusa Michelle, voglio chiedere una cosa ai giudici e anche al Muro” ha detto Eki, svelando di fatto di aver preparato per la sua esibizione ben due brano. “Ne ho una in italiano e una in inglese… ma quale volete sentire?” ha chiesto il diretto interessato al pubblico che, all’unisono, ha mostrato la sua predilezione per una canzone tratta dal repertorio tricolore tanto da scatenare pure l’ironia della Hunziker che ha scherzato facendo notare che “non siamo al ristorante dove si ordinano i pezzi!”. Ad ogni modo, al termine della sua esibizione, Eki ha riscosso l’approvazione di tutti tanto che qualcuno si è lanciato in una importante previsione: “Sei pari a un vulcano, per me sei già sul podio di questa terza edizione”. Riuscirà Eki a tenere fede a questo pronostico?

