El Camino, sequel Breaking Bad/ Da oggi su Netflix: parla Aaron Paul “Jesse” nel film

Per molti anni gli estimatori di Breaking Bad hanno chiesto, anche con una certa costanza, un nuovo capitolo della serie terminata nel 2013, valutata come uno dei capolavori della televisione americana. Le loro voci non sono rimaste inascoltate. E così, a distanza di sei anni, l’ideatore Vince Gilligan ha deciso di tornare sul “luogo del delitto”. Per farlo, ha diretto in grande segreto, il sequel ufficiale, mettendo in piedi il film dal titolo “El Camino”. La trama è ancora pressoché segreta, tranne per il suo trailer ufficiale, ma il protagonista è Jesse Pinkman, ancora in fuga (il titolo del film è il nome della Chevrolet che guidava nel finale della serie TV). Le domande non sono certamente poche: che fine farà Jesse? Quali personaggi della serie rivedremo nella pellicola di Netflix? E poi, la più “ovvia” tra tutte: quella sul destino di Walter White… El Camino rappresenta quindi un epilogo, una chiusura ancora più decisiva per tutti i fan di Breaking Bad che dovranno dire addio a tutti i personaggi che ci li hanno accompagnati per oltre 5 anni e 62 episodi.

El Camino il sequel di Breaking Bad, parla Aaron Paul

Quando salta fuori il nome di Aaron Paul, la prima figura che viene in mente è proprio Jesse Pinkman, uno dei protagonisti centrali di Breaking Bad. L’attore ora interprete di El Camino, ha detto la sua intervistato da Vulture. L’interprete della serie, ha rivelato cosa ha provato quando gli è arrivata la proposta: “Avevo tante spine nel fianco di cui mi dovevo liberare. Mia moglie sapeva cosa stessi passando, così quando le ho detto dei piani di Vince [si riferisce a Vince Gilligan, il regista di Breaking Bad n.d.r.] mi ha abbracciato forte. Sapeva che si trattava dell’occasione, per me, di ricominciare a volare”. E del ritorno in scena di Jesse, afferma le difficoltà di rientrare nei panni del suo personaggio: “È facile rievocare quelle emozioni. Era ancora tutto dentro di me, ed è stato bello sentire ancora queste sensazioni… da quando ho avuto una figlia guardo il mondo in maniera diversa. Adesso riesco a capire ancora più chiaramente che Jesse è un’anima tormentata, una persona che soffre”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA