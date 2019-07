‘El Che’ Di Battista vs i killer del carabiniere/ “Paghino i figli dell’impero Usa”

C’è chi dice che Alessandro Di Battista sia di destra (il padre non ha mai rinnegato la sua fede neo-fascista), chi invece di sinistra più vicino al “comunista” Roberto Fico di quanto non si possa pensare, chi invece che sia una sovranista o ancor di più un aizza-popoli senza né capo né coda. Di certo il “Dibba” fa discutere e dopo la totale stroncatura conquistata da Aldo Grasso del suo reportage dal Sud America («il peggior programma dell’anno»), con il suo Movimento 5 Stelle a pezzi, prova il grande ritorno con un lungo post su Facebook in cui traccia i punti cruciali per “ripartire”. Parte dall’orrenda morte del carabiniere Cerciello Rega ucciso a Roma e prova a tracciare la sua personale invettiva che prende dentro tutto e tutti: dal Pd di Renzi alla Lega di Salvini, passando per gli Stati Uniti considerati e definiti «l’impero statunitense». Parla da “comandante” Di Battista e il collega Roncone del Corriere della Sera ha gioco facile a “giocare” sul piglio da anti-imperialista dell’ex deputato: del resto, a leggere quanto scritto dal Dibba, non si hanno poi tutti i torti a definirlo “El Che” Di Battista «Che i responsabili dell’omicidio del carabiniere Mario Cerciello Rega paghino tutto e soprattutto paghino in Italia nonostante siano figli dell’impero statunitense».

DI BATTISTA, L’IMPERIALISMO E GLI ATTACCHI

Il post di Di Battista non è però solo attacco all”impero” americano, ma è attacco a tutto ciò che non è M5s, a cominciare da Meloni e Salvini sempre sul caso del carabiniere ucciso: «Subito si è parlato di due nordafricani coinvolti. I giornali di “destra” hanno sparato a zero così come diversi politici della stessa area. La Meloni è partita con il suo solito ridicolo comizio sull’immigrazione. Ancor più ridicolo se pronunciato da chi, come lei, ha votato a favore della guerra in Libia, una delle cause principali dell’aumento dei flussi migratori negli ultimi anni. Salvini ci si è buttato a pesce e in molti si sono scatenati». Interessante il passaggio dove Di Battista se la prende con la “tifoseria” che sembra aver colto l’intera politica e società italiana, «I tifosi si scaldano, si incazzano, gridano alle ingiustizie, alcuni si picchiano tra loro ma la palla non la toccano mai. Tengono in piedi un sistema che senza di loro non andrebbe avanti. Finché si tratta di calcio mi può anche stare bene ma quando a comportarsi da tifosi sono i cittadini che non dovrebbero tenere in piedi il sistema ma semmai cambiarlo iniziando a “toccare palla” è molto più grave. Ad ogni divisione del popolo c’è qualcuno che esulta davvero. È assurdo dividersi su tutto». È da qui che allora partono i “punti di Di Battista” per rilanciare anche la linea interna ai 5Stelle (sebbene lui non lo dica apertamente): «Che i politici la smettano di commentare ogni cosa. Propongano soluzioni non opinioni», in primis, e poi aggiunge «che si faccia totale chiarezza sulla morte del carabiniere Mario Cerciello Rega». La stoccata finale è riservata ancora al “nemico” di stanza al Viminale: «Che il Ministro dell’interno, responsabile della sicurezza sul nostro territorio, sia capace di trovare centinaia di milioni di euro non per il TAV o per regalarli a Radio Radicale ma per aumentare effettivi, stipendi e dotazioni delle forze dell’ordine. Vada nei territori di mafia (se ha la libertà e il coraggio di farlo) non a chiedere voti ma a chiedere cosa occorre per la principale guerra che lo Stato deve combattere: quella al crimine organizzato». Hasta la victoria, Dibba!

