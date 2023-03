El Dorado/ Il film western in onda oggi venerdì 17 marzo su Rete 4

El Dorado, film di Rete 4 diretto da Howard Hawks

Il film western El Dorado andrà in onda oggi venerdì 17 febbraio 2023 alle ore 16,25 su Rete 4. La pellicola è stata realizzata nel 1966 dalla Paramount Pictures, con il soggetto tratto dal libro The Stars in Their Courses, opera dello scrittore Harry Brown. Il film, che ha una durata complessiva di 126 minuti, appare come un remake di Un dollaro d’onore, film del 1959, opera dello stesso regista, ma anche dello stesso sceneggiatore e attore protagonista.

La regia del film El Dorado è stata firmata da Howard Hawks, mentre la sceneggiatura è stata rivista e adattata per la versione cinematografica da Leigh Brackett. Il montaggio è stato eseguito da John Woodcock, mentre le musiche della colonna sonora sono frutto del lavoro di Nelson Riddle. Nel cast principale troviamo tanti attori famosi, tra cui John Wayne, Robert Mitchum, James Caan, Paul Fix, Charlene Holt, Arthur Hunnicutt e Edward Asner.

El Dorado, la trama del film

El Dorado è un film western che andrà in onda oggi venerdì 17 marzo su Rete 4 alle 16,25. Le vicende di questa pellicola si svolgono in America, e in particolare nel vecchio e selvaggio west. Qui, un pistolero di nome Cole si occupa delle richieste di importanti proprietari terrieri e allevatori facoltosi che vogliono avere al proprio fianco una persona abile nell’uso della pistola. Cole viene ingaggiato da un allevatore di nome Bart, il quale sta cercando di espandersi senza rispettare la legge nei territori che sarebbero di altre persone. In particolare, l’uomo ha nel proprio mirino delle terre che si trovano nella valle di Eldorado: il suo obiettivo è creare un unico e immenso pascolo di sua proprietà. Cole, una volta arrivato nella cittadina di Eldorado, incontra un suo vecchio caro amico, che ne è diventato lo sceriffo. Quest’ultimo informa il pistolero di quelle che sono le reali intenzioni del suo capo, il che fa rivedere al pistolero la sua posizione.

A questo punto, non avendo più alcun legame con il territorio, Cole decide di far ritorno verso le sue terre, ma viene colpito alle spalle da una fucilata da parte della figlia del rivale di Bart. Si tratta di una sorta di vendetta trasversale, in quanto lo stesso Cole aveva colpito mortalmente suo fratello. Dopo questa vicenda e grazie all’aiuto di una donna, Cole riesce comunque a far ritorno nella sua città, seppur con una pallottola ancora conficcata nella spalla che gli crea non pochi problemi. Alcuni mesi più tardi viene a sapere da un giornale delle difficoltà di uno sceriffo di Eldorado, e di come i banditi al soldo di quell’allevatore stiano facendo il bello e il cattivo tempo. A questo punto il pistolero, volendo aiutare il suo vecchio amico, si lancia in un’azione disperata nella quale viene supportato da un ragazzo e dal vicesceriffo.











