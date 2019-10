El Dorado – La città perduta/ Su Italia 1 il film con Shane West (oggi, 6 ottobre)

Il film El Dorado – La città perduta andrà in onda oggi, domenica 6 ottobre, alle ore 14.05 su Italia 1. La pellicola è stata trasmessa per la prima volta nell’anno 2010. Il film d’avventura è diretto dal regista Terry Cunningham. Gli attori protagonisti non hanno mai lavorato in precedenza insieme. Tra questi artisti vi sono Shane West e Luke Goss. Il primo è diventato famoso per aver interpretato il ruolo del dottor Ray Bernett nella serie E.R. Medici in prima linea. Il secondo ha raggiunto una popolarità mondiale grazie ai lungometraggi Blade II e Helboy – The Golden Army. In queste due pellicole ha interpretato rispettivamente il ruolo di Jared Nomak e del principe Nuanda.

El Dorado – La città perduta, la trama del film

Jack Wilder è un archeologo. Un giorno, Jack decide di mettersi in viaggio alla ricerca di El Dorado. Si tratta di un’antica città leggendaria, nascosta nella foresta amazzonica. Un’antica leggenda narra che in questo posto sia ancora nascosto l’oro appartenente alla civiltà degli Inca, che Wilder vuole assolutamente trovare. Per raggiungere il suo scopo, Jack si fa aiutare dagli amici Maria Martinez e Gordon. Per trovare la posizione di El Dorado, Jack cerca di seguire le indicazioni di una vecchia profezia. La ricerca di Wilder interessa anche il colonnello Sam Grissom, un soldato mercenario, e l’esercito peruviano. Mentre sta cercando di portare avanti la sua missione, Wilder cade prigioniero del colonnello Sam Grissom. A causa di ciò, il suo progetto di entrare in possesso dell’oro degli Inca sembra andare in fumo. Dopo varie difficoltà, però, l’archeologo, aiutato da Maria e Gordon, riuscirà a fuggire dalla prigionia. L’archeologo scoprirà dove si nasconde la celebre città. In questo posto troverà finalmente l’antico tesoro appartenente alla misteriosa civiltà degli Inca, raggiungendo così il suo obiettivo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA