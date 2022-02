El Dorado La città perduta/ Su Italia 1 il film con Shane West

El Dorado La città perduta, film di Italia 1 diretto da Terry Cunningham

El Dorado La città perduta va in onda oggi, domenica 6 febbraio, a partire dalle ore 14.00 su Italia 1. Si tratta di un film d’azione e d’avventura prodotto tra Stati Uniti d’America e Perù nel 2010 e diretta da Terry Cunningham.

Il cast scelto per la realizzazione della pellicola è composto principalmente da attori emergenti e promettenti, tra cui Shane West, Luke Goss, Elden Henson e Natalie Martinez. Per la prima volta la miniserie è stata trasmessa per la prima volta in assoluto in Italia da Italia 1 il 6 e il 7 dicembre. Va in onda oggi invece in una versione unica magari con qualche taglio visto che dura ben 174 minuti.

El Dorado La città perduta, la trama del film: sulle tracce della leggenda

La storia di El Dorado La città perduta racconta le avvenute di un giovane archeologo che sceglie di mettersi sulle tracce della leggendaria e perduta El Dorado. La storia della misteriosa città Inca riscuote forte interesse viste le voci riguardanti la grande ricchezza d’oro.

Il giovane è a conoscenza delle difficoltà dell’impresa, viste anche le ipotetiche peripezie che un luogo angusto come l’amazzonia poteva riservare. Nonostante tutto Jack Wilder parte alla volta delle terre una volta popolate dalle tribù Inca con il supporto dei collaboratori Gordon e Monica Martinez. Il metodo più veloce per cercare di riuscire nella missione è quello di utilizzare come linee guida le nozioni offerte da un’antica profezia tramandata dalle popolazioni indigene del posto.

Ben presto però vengono a conoscenza del fatto che la stessa rotta ha attirato l’interesse di un temuto sergente peruviano di nome Sam Grissom. Quest’ultimo riuscirà a mettersi sulle tracce dell’ archeologo e dei suoi amici, mettendo in pericolo non solo la missione ma anche la stessa vita dei ragazzi. Nonostante le difficoltà, Jack, a Monica e Gordon riescono comunque a mettersi in salvo e a portare a compimento il loro progetto ambizioso. Nonostante una critica ambigua dal punto di vista del giudizio, la mini serie ha ottenuto comunque un discreto successo dal punto di vista degli incassi.

