El Dorado è un western di Howard Hawks intenso e molto basato sullo spessore dei personaggi. John Wayne e Robert Mitchum non deludono

El Dorado, film in onda su Rai 3 e firmato da Howard Hawks (ore 23.15)

Sabato 9 agosto 2025 andrà in onda il western classico statunitense El Dorado alle ore 21:30. Questo film americano del 1966 trae origine da The Stars in Their Courses di Harry Brown. La sceneggiatura è di Leigh Brackett e il film fu prodotto dalle case di produzione Paramount Pictures e Laurel Productions.

Il team tecnico si completa di Harold Rosson per la cinematografia, Nelson Riddle per la musica e una squadra di esperti guidata da Paul K. Lerpae e Farciot Edouart per gli effetti speciali. Figura fondamentale dell’età d’oro di Hollywood, Howard Hawks è stato insignito dell’Oscar onorario agli Academy Awards del 1975 per il suo lavoro e ha diretto il film.

Nel ruolo di protagonista c’è il grande John Wayne, un’icona assoluta del western che ha vinto un Oscar nel 1970 per Il grinta. Accanto a lui figurano Robert Mitchum, candidato all’Oscar nel 1946 per The Story of G. I. Joe e uno dei più celebri eroi-antieroi del cinema, e James Caan, noto per il suo ruolo di Santino Corleone ne Il padrino. Tra gli altri attori che compaiono nel film ci sono Charlene Holt, Paul Fix e Arthur Hunnicutt, che andrà a completare un peso massimo di cast.

La trama del film El Dorado (1966): princìpi superiori di un cowboy per il riallenamento di un amico

El Dorado riempie le pianure polverose e segue la storia di Cole Thornton, un talentuoso pistolero ingaggiato da un barone del bestiame, Bart Jason, per portare tranquillità nella regione. Jason non si vuol fermare davanti a nulla per trasformare El Dorado in un’immensa pascolo per i suoi bovini.

Arrivato, Thornton incontra un vecchio amico: J. P. Harrah, che è lo sceriffo della cittadina. Nel successivo confronto i due si confessano verità scomode: Harrah conosce i veri piani dell’allevatore di bestiame e dissuade Thornton dallo svolgere l’incarico. L’eroe, fedele ai suoi princìpi, rinuncia alla missione e restituisce l’anticipo. Ma la sua azione gli guadagna l’ostilità di una bella ragazza, Joey McDonald, figlia di un allevatore di bestiame nemico di Jason.

Joey, in cerca di vendetta per la morte del fratello Luke, ferito gravemente da Cole e poi suicidatosi a causa del dolore, tende un agguato a Thornton. La pallottola non lo uccide, ma lo ferisce gravemente: una si ferma vicino alla sua spina dorsale provocando l’atrofia della mano. Cole esce dalla città, ma scopre presto che Harrah è ormai un ubriacone che non riesce a tenere in ordine la città. Ben deciso a salvare il suo amico e porre fine al regno di terrore di Jason, Thornton ritorna a El Dorado: una lotta decisiva contro l’esercito criminale si sussegue, con uno scontro pieno di suspense e coraggio.