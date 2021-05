El Dorado/ Su Rete 4 il film con John Wayne (oggi, 21 maggio 2021)

El Dorado va in onda dalle ore 16.20 di oggi, 21 maggio, su Rete 4. La pellicola, girata nel 1966 da Howard Hawks, è improntata sul genere western, raccontando così come sempre la storia di cowboy e di avventure che si susseguono sulla frontiera che da sempre ha ispirato la produzione di film di vario spessore. Tra i protagonisti del film troviamo il mitico John Wayne (emblema del cinema western), Robert Mitchum e James Caan.

Sfida senza paura/ Su Rete 4 il film di e con Paul Newman

Il film narra le vicende relative alla conquista di un pezzo di terra dove far sorgere un pascolo, creando così una serie di dissidi interni che sfoceranno in una spirale crescente di violenza e di continui scontri, talvolta anche fatali e che porteranno a conseguenze decisamente tragiche.

El Dorado, la trama

La trama di El Dorado narra le vicende di Cole Thornton, un abile pistolero che viene ingaggiato dal suo amico Bart Jason. Quest’ultimo, allevatore e proprietario terriero, intende appropriarsi di tutte quelle che sono le terre che sorgono vicino El Dorado, con l’obiettivo di dare vita ad un solo ed unico pascolo che diventerà di conseguenza di sua proprietà.

Il Corriere The Mule/ Video, su Canale 5 il film di e con Clint Eastwood

Una volta giunto in città, Cole viene messo al corrente dallo sceriffo della città e suo vecchio amico J.P. Harrah, il quale in nome della loro antica e consolidata amicizia lo notizia riguardo quelle che sono le reali intenzioni di Bart Jason, che non sono proprio limpide e che non consistono semplicemente nel prendersi un pezzo di terra per farne il proprio pascolo.

Fidandosi della confidenza fatta da Harrah, Cole fa affidamento all’onore che da sempre contraddistingue il suo operato: decide quindi di recarsi nuovamente da Jason e gli restituisce il denaro che gli è stato anticipato, decidendo così di non aiutarlo minimamente nella prosecuzione della missione che gli è stata affidata da Jason per entrare in possesso delle terre che egli desidera possedere per poter far pascolare i suoi animali.

Non c'è campo/ Video, su Rai 2 il film di Federico Moccia (oggi, 19 maggio)

Tuttavia, mentre è di spalle, viene improvvisamente colpito da una fucilata, in maniera del tutto inaspettata e a tradimento: a sparare è stata Joey MacDonald, figlia del rivale dei Jason che ha deciso di vendicarsi dopo la morte del fratello più giovane, Luke; questi, infatti, era stato in precedenza colpito a tradimento proprio da Cole dopo una banale lite che era sfociata rapidamente nella violenza. Il ragazzo, non sopportando l’agonia, aveva così deciso di togliersi la vita. Una volta giunto in città, Cole riesce in ogni caso ad avere le cure necessarie per sopravvivere; tuttavia, comprende che è il caso di lasciare la città, poiché la sua presenza non è più ben accetta all’interno del tessuto sociale della piccola città.

Vi farà ritorno mesi dopo, momento in cui scoprirà che la banda di Bart Jason sta ormai spadroneggiando in città, mentre il suo amico sceriffo si è dato all’alcolismo e non è più intenzionato ad assolvere ai suoi compiti istituzionali. Aiutato da Missisippi, un ragazzo abilissimo con il coltello, Cole deciderà di fare finalmente giustizia e di dare vita ad uno scontro contro la banda di Bart Jason, che con la scusa del pascolo tiene in realtà sotto scacco tutta la cittadina.



© RIPRODUZIONE RISERVATA