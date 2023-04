El-Erian (economista): “Crisi? Situazione diversa dal 2008″/ “Le banche…”

Mohamed Aly El-Erian, economista e uomo d’affari egiziano-americano, ha parlato sulle pagine del Der Spiegel della Silicon Valley Bank e del Credit Suisse in Svizzera. Non si tratterebbe, a suo dire, di un presagio di una nuova crisi: “Non andrei così lontano. La situazione è completamente diversa rispetto al 2008. A quel tempo, quasi tutte le banche investevano in mercati simili o concedevano prestiti, soprattutto nel mercato immobiliare americano. Poi si è scoperto che molti di questi beni erano marci. Oggi non abbiamo queste somiglianze nei bilanci. A quel tempo, il sistema di pagamento globale era praticamente congelato. Oggi assistiamo solo a una perdita di fiducia localmente limitata da parte dei clienti depositanti in alcuni istituti statunitensi di medie dimensioni e nel Credit Suisse, almeno finora. Gli errori politici, tuttavia, potrebbero rendere questo un problema generale”.

Le banche e in generale il sistema economico, secondo l’esperto, tendono a non cogliere i segnali: “Stiamo assistendo a uno dei più grandi errori mai commessi dalla Federal Reserve americana. I primi segnali di aumento dei prezzi sono arrivati ​​all’inizio del 2021, la Fed li ha definiti “temporanei” e ha mantenuto quella designazione fino alla fine di novembre. Questa è una parola pericolosa perché suggerisce che qualcosa è temporaneo e reversibile e quindi può essere ignorato. A marzo 2022, l’inflazione ha raggiunto l’8,54% e i tassi ufficiali erano ancora prossimi allo zero. La banca centrale ha continuato a pompare liquidità nell’economia. Quando l’inflazione è poi salita al nove per cento, la Fed è stata costretta ad alzare i tassi di interesse quattro volte di fila di 0,75 punti percentuali”.

“Crollo di nuove banche? Il pericolo non va sottovalutato”

Non è escluso, secondo Mohamed Aly El-Erian, che altre banche crolleranno. A detta dell’esperto “Il pericolo non deve essere sottovalutato. Il crollo della Silicon Valley Bank è stato il secondo più grande crollo bancario nella storia degli Stati Uniti. Assistiamo a un’enorme pressione sui modelli di business di altre istituzioni finanziarie. Ci sono problemi nel mercato degli immobili commerciali e la seconda banca più grande della Svizzera non esiste più. Mi spiego con un’altra immagine: ci sono tanti piccoli fuochi e dobbiamo evitare che diventino un unico grande fuoco. Due settimane fa eravamo vicini all’incendio”.

I rischi maggiori sono “In tutti i mercati pieni di debiti, il mercato immobiliare commerciale è un buon esempio. I pericoli si nascondono anche dove le scadenze dei crediti e dei debiti in bilancio non coincidono. Di conseguenza, lo scorso autunno il sistema pensionistico britannico è quasi andato in crisi. Anche la Silicon Valley Bank fallì”. Nonostante ciò, “Grazie a maggiori riserve di capitale, il sistema bancario nel suo insieme può far fronte meglio a possibili insolvenze sui prestiti rispetto al 2008. Non vedo un problema sistemico qui, solo difficoltà in alcune singole istituzioni che hanno gestito male i loro rischi . Un rischio di infezione deriva più dal vivere nel quartiere sbagliato, per così dire”.











